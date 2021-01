Avec les activités de plein air, la distanciation sociale et les protocoles imposés par le ministère de la Santé, la ville a lancé l’université d’été, un programme du ministère de l’Éducation qui s’adresse principalement aux étudiants qui sont en promotion accompagnée ou qui ont reçu une note finale «en cours».

Après un an où ils ont pratiquement reçu une éducation en streaming, ce sera une bonne occasion pour eux de reprendre la pratique d’être présents. Et ceux qui ont besoin de ce temps de formation supplémentaire ne seront pas les seuls bénéficiaires. Il sera ouvert à ceux qui souhaitent renforcer leurs connaissances. Et sous la devise “Rencontrez-vous pour continuer à apprendre”, Ceux qui passent d’un niveau d’enseignement à un autre ont été inclus, à la fois de la 5e à l’école primaire et de la primaire à la première année du secondaire.

Le programme a été officiellement présenté à l’Indo-American Park par le JChef du gouvernement de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta et le ministre de l’Éducation de la ville, Soledad Acuña. «Il reste un peu plus d’un mois avant les classes les plus difficiles de toutes (l’idée du gouvernement de Buenos Aires est de les démarrer le 17 février), nous continuons donc à travailler pour que les filles et les garçons puissent intégrer l’apprentissage prioritaire et ainsi commencer leur année scolaire dans les meilleures conditions », a détaillé Acuña.

L’extension de l’université d’été, qui a débuté le 4 janvier, se poursuivra jusqu’au 29 janvier et accueillera plus de 19 mille étudiants. Le programme fait partie du plan 100 jours d’éducation, articule la clôture de l’année scolaire 2020 avec le début de 2021 dans la ville.

Il est réalisé dans 131 écoles d’accueil et sur trois sites: Indoamericano, Parque de la Ciudad et Club Comunicaciones. Trois jours par semaine, les garçons iront à l’école. Et deux autres autres auront des activités dans les parcs. Les activités se déroulent sous la modalité des bulles, composées d’un maximum de 12 personnes, dont un enseignant et un assistant, dans le heures du lundi au vendredi en deux équipes de trois heures et demie: le matin de 9 h à 12 h 30 et l’après-midi de 13 h à 16 h 30

Pour réaliser le plan, la Ville a nommé 500 enseignants appartenant à différents espaces curriculaires et remplissant différents rôles dans le système éducatif, qui travailleront en tant que partenaire pédagogique. Des auxiliaires et du personnel administratif ont également été incorporés.

Les protocoles qui sont maintenus, en plus de ceux mentionnés comme Les activités de plein air et la distance sociale prennent la température à l’entrée des établissements et des activités, et l’utilisation de masques faciaux obligatoires. Ils auront également de l’alcool en gel grâce à des distributeurs à pédales.

Chaque étudiant reçoit une série de livrets des différents sujets et une anthologie littéraire, conçu par des spécialistes pour travailler en fonction de l’âge de chaque enfant (de 6 à 8 ans, de 8 à 10 et de 10 à 13 ans).

Dans l’université d’été, les garçons et les filles ont des activités telles que résolvant des défis mathématiques et des énigmes de pratiques langagières, ils intégreront également l’apprentissage scientifique en développant des compétences de recherche. Ils peuvent observer, décrire, discuter des idées; rechercher des informations, analyser des données et profiter du mouvement et des activités artistiques. De plus, les adolescents garçons et filles – segment le plus touché par la pandémie selon l’UNICEF – recevront un accompagnement dans des espaces d’écoute et de soutien émotionnel.

