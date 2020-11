DOSSIER – Sur cette photo d’archive du 28 novembre 2016, les promoteurs de “El Libro Total” déguisés en personnages du Magicien d’Oz posent à côté d’un panneau pour la Foire internationale du livre de Guadalajara à Guadalajara, au Mexique. FIL Guadalajara sera virtuel dans son édition 2020 en raison de la pandémie COVID-19 et se tiendra du 28 novembre au 6 décembre. (AP Photo / Berenice Bautista, dossier)

MEXICO CITY (AP) – Le Salon international du livre de Guadalajara est prêt à commencer sa première édition virtuelle avec une affiche qui comprend plus de 300 activités, trois lauréats du prix Nobel, 300 auteurs de 38 pays et 120 orateurs.

Le salon, qui se déroulera du samedi 6 décembre, a annoncé en octobre qu’en raison de la pandémie sa 34e édition serait en ligne, mais cela n’a pas empêché un gros appel entre auteurs et éditeurs.

Le festival littéraire sera dirigé par Lídia Jorge, écrivain portugaise lauréate du Prix FIL de littérature en langues romanes 2020, et l’écrivaine argentine Camila Sosa Villada, qui recevra le prix Sor Juana Inés de la Cruz pour son roman «Las malas». En plus de recevoir son prix, Jorge participera à la discussion “Un millier de jeunes avec …”

Salman Rushdie, Leonardo Padura, Javier Cercas, Guillermo Arriaga, Etgar Keret, Arturo Pérez-Reverte, Joumana Haddad, Guadalupe Nettel, Carlos Bardem, Juan Villoro, Fernando Savater, Camilla Läckberg, Michael Sandel, Ángeles Mastretta, Carmen Boullosa, Juan Villoro, Alberto Chimal, Xavier Velasco, Jöel Dicker, Rosa Montero et Julieta Fierro sont quelques-uns des auteurs qui participeront à la foire.

Le prix Nobel de chimie Venki Ramakrishnan donnera une conférence intitulée “La machine génétique”, tandis qu’Aaron Ciechanover, lauréat du même prix, parlera de “dilemmes moraux maintenant et au-delà de la pandémie COVID-19”.

Le programme académique comprend la participation du diplomate égyptien Mohamed ElBaradei, lauréat du prix Nobel de la paix en 2005; l’économiste français Jacques Attali; l’ambassadeur des États-Unis au Mexique, Christopher Landau; l’ambassadeur du Royaume-Uni au Mexique, Corin Robertson, et l’écrivain et historien mexicain Enrique Krauze.

Le programme artistique de FIL Guadalajara, avec le soutien de Culture de l’Université de Guadalajara, proposera différents spectacles gratuits tous les soirs à partir de 21h00. L’opéra «Madame Butterfly» sera présenté, un concert pour le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven avec le duo Zioumbilov-Gutiérrez, la pièce «Novecento» d’Alessandro Baricco avec une performance de Benny Ibarra, et un concert de Lila Downs de le théâtre Macedonio Alcalá à Oaxaca, entre autres.

Toutes les activités de la 34e édition du FIL seront gratuites. Le moyen le plus simple d’y accéder est via www.fil.com.mx. Plusieurs contenus peuvent être suivis sur Channel 44 et Red Radio Universidad de Guadalajara, en plus d’autres chaînes de télévision publiques au Mexique et en Amérique latine telles que Channel 22, qui sera l’un des lieux virtuels de la foire.