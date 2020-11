Boca et Lanús, main dans la main avant d’affronter leurs centres pour Libertadores et Sudamericana la semaine prochaine (Fotobaires-na)

Bouche Il tentera de récupérer au niveau local avant d’ouvrir sa clé au deuxième tour de Libertadores face à l’Inter de Porto Alegre. À la Bombonera, à partir de 19h20, vous recevrez un Lanús qu’il épuisera ses dernières cartouches en pensant à la qualification pour la Phase de Championnat de la Coupe de la Ligue Professionnelle. Le match valable pour la quatrième journée de la Zone 4 sera arbitré par Facundo Tello et télévisé par TNT Sports.

Ce n’est pas que la dernière perte à la maison Ateliers De Cordoue a complètement décalibré les plans de Xeneize, mais cela a généré l’inconfort de devoir perdre le leadership et de compromettre leur classement au tour suivant au milieu de leurs matchs de coupe contre les Brésiliens. Ceux menés par Miguel Ángel Russo sont deuxièmes, à un point du T, mais ce soir, ils peuvent rattraper le retard et mettre les pieds dans la phase suivante. Le personnel d’entraîneurs reposera plusieurs partants avec un œil sur les Libertadores.

Par cas, Carlos Tevez il ne faisait pas partie de la liste des concentrés, ainsi que ceux suspendus Carlos Izquierdoz et Agustín Obando, qui a vu le rouge avant Talleres. L’autre victime connue est celle de Pol Fernandez, qui, pour des raisons contractuelles, a été désaffectée pour participer aux matches officiels. Eduardo Salvio se remet d’une blessure et pointe le match revanche de Libertadores contre l’Inter (le match aller aura lieu mercredi prochain au Brésil). Et le dernier tombé est le juvénile Gastón Ávila, récidiviste du coronavirus.

Russo mettra ensuite en place une épine dorsale avec des expériences comme Esteban Andrada, Carlos Zambrano, Diego González (ce serait ses débuts en tant que starter) et Mauro Zárate avec Wanchope Ábila à l’offensive. Ensuite, il donnera l’opportunité à certains joueurs qui n’ont pas eu autant de tir et à plusieurs jeunes, parmi lesquels le défenseur central Renzo Giampaoli, qui est classé comme “héritier de Balerdi”.

“C’est la dernière chance de se qualifier”, était la phrase énergique de Luis Zubeldia pour représenter l’urgence de votre équipe d’obtenir sa première victoire au championnat. Et est-ce que la Grenat a récolté une autre chute à la maison à Newell qui a été ajouté à la première avec Boca dans le même état (plus la cravate avec Talleres en Córdoba) et c’était compliqué. S’il perd à nouveau, lundi prochain, il pourra être relégué à la phase complémentaire selon le résultat entre Lepra et le Cordovan, qui sera mesuré à Rosario.

Ceux du Sud sortiraient pour jouer avec la majorité des titres au-delà du fait qu’ils se rendront mercredi prochain à Bolívar à la hauteur de La Paz pour le match aller des huitièmes de finale de la Coupe d’Amérique du Sud. Pour DT, il s’agit d’une correspondance tout ou rien.

Formations probables:

Bouche: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Zambrano, Emmanuel Mas; Gonzalo Maroni, Nicolás Capaldo, Diego González, Exequiel Zeballos; Mauro Zárate et Ramón Ábila. DT: Miguel Ángel Russo

Lanús: Lautaro Morales; Leonel Di Plácido, Ousmane N ‘Dong, Alexis Pérez, Brian Aguirre; Facundo Pérez, Tomás Belmonte, Lucas Vera; Pedro De La Vega, José Sand et Franco Orozco. DT: Luis Zubeldia

Stade: Alberto J. Armando (Bombonera)

Temps: 19:20

Arbitre: Facundo Tello

Va téléviser: TNT Sports

