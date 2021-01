La loi sur l’interruption volontaire de grossesse sera promulguée jeudi avec un acte au musée du bicentenaire (. / Juan Ignacio Roncoroni / Archive)

La La loi sur l’interruption volontaire de grossesse sera promulguée aujourd’hui lors d’un acte qui mènera Alberto Fernandez au Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, dix jours ouvrables après sa sanction au Sénat. Il sera également publié dans le Bulletin officiel l’appel Plan “Mille jours”.

La la cérémonie est prévue à 18h30 et rassemblera les référents des groupes qui réclament depuis des années la légalisation et la dépénalisation de l’avortement, ainsi que les législateurs nationaux et la plupart des responsables du Cabinet national, y compris le Ministre de la femme, du genre et de la diversité, Elizabeth Gomez Alcorta, qui a joué un rôle clé dans l’initiative du pouvoir exécutif.

La loi 27610 était en charge de Gómez Alcorta, avec le secrétaire juridique et technique, Vilma Ibarra, et le secrétaire à l’accès à la santé, Carla Vizzoti. Ce jeudi, cela fait 10 jours ouvrables qu’elle a été sanctionnée au Sénat, soit le délai maximum fixé pour sa publication au Journal officiel. Une fois que cela arrive, il restera huit jours avant que sa conformité ne soit obligatoire dans tout le pays.

Elizabeth Gómez Alcorta, ministre des Femmes, du Genre et de la Diversité de la Nation

Avec la promulgation des règlements les accords entre les législateurs “verts” et “bleus” seront connus. Pour qu’elle soit approuvée, le parti au pouvoir a négocié avec les secteurs opposés à la loi, mais les résolutions n’ont pas été reflétées dans le texte final pour empêcher que l’initiative ne revienne à la Chambre des députés. Au cours du débat, le parti au pouvoir a indiqué que deux articles de la loi feraient l’objet d’un veto: les paragraphes 4 b et 16. Comme indiqué, le mot “complet” sera éliminé lorsqu’il se réfère à la cause sanitaire qui empêche l’accès à l’avortement après après 14 semaines de gestation.

Avant ces 14 semaines, les femmes peuvent interrompre une grossesse sans craindre d’être pénalisées et le système de santé publique doit garantir la couverture de l’intervention gratuite “Dans un délai maximum de dix (10) jours calendaires à compter de sa demande”. La norme entérine également le droit d’exercer «l’objection de conscience» du professionnel de la santé qui doit intervenir directement. “Les centres de santé privés ou les centres de sécurité sociale qui ne disposent pas de professionnels pour pratiquer un avortement en raison de l’objection de conscience doivent prévoir et organiser le renvoi vers un lieu présentant des caractéristiques similaires, où la prestation est pratiquée”, indique la norme .

Dans cette loi, le chef de l’État promulguera également la loi nationale sur les soins de santé complets et les soins pendant la grossesse et la petite enfance, mieux connue sous le nom de plan «Mille jours», qui a reçu le soutien unanime du Sénat lorsque il l’a sanctionné, également le 30 décembre, peu après avoir voté pour l’avortement légal. Le même établit une nouvelle allocation pour les soins de santé complets qui consiste en le versement d’une allocation universelle pour enfants – une fois par an – pour aider à s’occuper de chaque enfant de moins de trois ans.

L’objectif de cette loi vise à renforcer le droit à la protection dans des situations spécifiques de vulnérabilité pour les enfants ayant besoin de soins particuliers dans leurs premières années, les personnes qui ont des grossesses à haut risque ou souffrent de thrombophilie, ainsi que les femmes ou autres personnes enceintes en situation de la violence sexiste et des filles et adolescentes enceintes.

La loi d’interruption volontaire de grossesse a été sanctionnée le 30 décembre dernier à l’aube, avec 38 votes positifs, 29 votes négatifs et une abstention (. / Juan Ignacio Roncoroni)

Après que le Sénat a sanctionné l’avortement légal, le ministre de la Santé, Ginés González García, a exprimé son bonheur, mais a essayé de réduire le niveau d’euphorie de ceux qui ont soutenu le projet. «Je pense que nous avons un grand défi devant nous. Cela ne sera pas facile à appliquer en raison de ce qui s’est passé avec ce qui est déjà approuvé, à savoir l’interruption légale (de grossesse), qui a même des décisions de justice. L’application dans toutes les régions du pays n’est pas la même. Maintenant, vous devez faire beaucoup, beaucoup d’efforts et», A déclaré le responsable de Radio Con Vos.

La loi sur l’interruption volontaire de grossesse a été approuvée au petit matin du 30 décembre après une longue discussion au Sénat et l’approbation de la Chambre des députés début décembre. Le vote à la Chambre haute, qui devait être serré, s’est terminé par 38 votes positifs, 29 négatifs et une abstentionPar conséquent, l’avortement a été légalisé lors de la deuxième tentative au cours de laquelle le projet a atteint le Parlement, après le refus du Sénat de 2018.

