La Juventus a débuté du bon pied au stade olympique de Rome après avoir ouvert le score à seulement 15 minutes du départ et après avoir perdu une occasion claire dans les minutes précédentes. Le Portugais Cristiano Ronaldo était le protagoniste des deux arrivées. La première était une contre-attaque et les Portugais ont pris le ballon de la gauche, ont fait face vers l’intérieur et ont tiré au but de la zone. Cependant, Pepe Reina l’a trouvé aisé.

Plus tard, quelques minutes plus tard, l’ancien Real Madrid a de nouveau eu une opportunité et ne l’a pas gâchée. Le Colombien Juan Cuadrado a échappé à un rival, a affronté la ligne du bas et a pris un centre qui a trouvé le buteur au milieu de la surface et n’a eu qu’à le pousser pour sceller le partiel 1-0.

Dans le dernier jeu de la première mi-temps, les visiteurs ont pu creuser l’écart mais la barre transversale a noyé un nouveau cri à CR7, qui a décroché une frappe puissante placée au deuxième poteau du gardien espagnol qui n’a rien pu faire pour l’arrêter.

Dans le complément, un changement d’intensité a pu être observé dans les deux équipes. Alors que la Juventus continuait de dominer, elle n’a pas eu la même décision d’attaquer que dans les 45 premières minutes malgré quelques occasions isolées de Ronaldo, qui s’est finalement retiré du terrain à la 76e minute par précaution après avoir reçu un coup à la cheville. . A sa place est entré l’Argentin Paulo Dybala.

Les locaux ont maintenu un bon match de possession, mais ils n’ont jamais pu déranger le gardien polonais Wojciech Szczęsny qui est resté calme jusqu’à 80 minutes lorsqu’il a dû intervenir pour bloquer une tête de Milinković-Savić.

Développement…

Lazio affronte avec optimisme la rencontre des septième jour pour canaliser une séquence de victoires consécutives à la victoire lors des deux derniers matches de la compétition contre Torino à domicile (4-3) et contre Bologne à domicile (2-1).

Depuis le début du concours, les locaux ont gagné dans trois des six matchs joué jusqu’à présent, avec 10 buts en faveur et 12 contre.

Du côté des visiteurs, Juventus a réussi à vaincre Spezia Calcio 4-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts d’Adrien Rabiot, Cristiano Ronaldo et Álvaro Morata, ainsi a l’intention de maintenir sa séquence de victoires au stade Lazio.

À ce jour, sur les six matchs que l’équipe a disputés en Serie A, elle en a remporté trois et a un solde de 14 buts marqués contre cinq buts reçus.

Concernant les résultats à domicile, les Eagles ont réalisé des statistiques d’une victoire, d’une défaite et d’un nul en trois matches disputés à domicile, des chiffres qui peuvent être encourageants pour Vecchia Signora, comme montrer une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent à l’Olimpico Di Roma.

Dans le rôle de visiteur, l’équipe d’Andrea Pirlo a un équilibre de une victoire et deux nuls en trois matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, faisant de lui un adversaire performant en tant qu’outsider.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le domaine de la Lazio et les résultats sont de neuf victoires, 16 défaites et cinq nuls en faveur de l’équipe locale. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées dans cette compétition, c’était en juillet 2020 et le match s’est terminé sur un résultat 2-1 pour les visiteurs.

En analysant leur position dans le classement de la Serie A, on voit que l’équipe dirigée par Cristiano Ronaldo devance la Lazio avec une différence de deux points. Ceux dirigés par Simone Inzaghi sont situés dans le neuvième place avec 10 points dans son casier. Pour sa part, les Bianconeri est troisième avec 12 unités.

FORMATIONS POSSIBLES:

Lazio: Pepe Reina; Patric, Wesley Hoedt, Francesco Acerbi; Adam Marusic, Sergej Milinkovic-Savic, Marco Parolo, Luis Alberto, Mohamed Fares; Ciro Immobile, Joaquín Correa.

Juventus: Wojciech Szczesny; Danilo, Leonardo Bonucci, Merih Demiral; Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur, Arthur, Federico Chiesa; Dejan Kulusevski; Cristiano Ronaldo

TEMPS: 11h30 GMT (08h30 ARG-URU / 07h30 CHI / 06h30 PER-COL-MEX)

la télé: ESPN 2

STADE: Stade olympique

