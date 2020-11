River fait face à Godoy Cruz (Presse Godoy Cruz)

Partie en développement …

La réunion a eu un début d’action et robuste. Julian Alvarez a donné une aide brillante à Lucas Pratto, qui l’a piquée avant que le gardien ne sorte Nelson Ibáñez. Le ballon est entré dans le but, mais est apparu à toute vitesse Marcelo Herrera pour éviter d’être un objectif. Cependant, dans la poussée de son idée d’empêcher le score, le défenseur il a frappé fort le poteau et a dû être remplacé par Gonzalo Goñi.

Quelques minutes plus tard, alors que l’horloge ne sonnait toujours pas dix, Enzo Perez Il a essayé de jouer de l’intérieur de la petite zone sur un coup de pied de but. Il a cherché à dribbler un rival, a perdu le ballon et Enrique Bologne a empêché la chute de sa clôture après la vente aux enchères de Sebastian Lomónaco solitaire.

L’autre chance claire était aux pieds de Matias Suarez quand je faisais la moyenne de cette première étape. Fabrizio Angileri il a atteint le fond, a jeté une croix basse qui a traversé toute la zone et a trouvé l’attaquant seul. Mais sa vente aux enchères, demandée, a fini par partir.

L’APERÇU DU MATCH

Le calendrier serré en raison de l’arrêt prolongé dû à la pandémie de coronavirus a joué un tour sur Rivière ce soir dans le Malvinas Argentinas lors de sa visite à Godoy Cruz. Dans le cadre de la Date 3 de la Coupe de la Ligue professionnelle, le Millionaire affronte l’équipe de Mendoza sans plusieurs de ses principales figures, qui représentent leurs équipes respectives. L’arbitre est Darío Herrera.

Ceux de Marcelo Gallardo, qui ont entamé leur entrée en Zone 3 par une défaite contre Banfield puis une victoire contre Rosario Central, Ils ne pouvaient pas compter sur les Argentins Franco Armani et Gonzalo Montiel, le Paraguayen Robert Rojas, le Chilien Paulo Díaz et l’Uruguayen Nicolás De la Cruz. De plus, Nacho Fernández est blessé et Rafael Santos Borré a un coronavirus.

Dans ce contexte, la poupée a déplacé quelques pièces et surpris par certains choix. Dans le but se trouve Enrique Bologna et la défense a un alignement atypique: Milton Casco a couru sur le côté droit, laissant la bouée de sauvetage gauche pour Fabrizio Angileri. De plus, Javier Pinola est accompagné de Santiago Sosa, dont la position naturelle est le milieu de terrain central.

Leo Ponzio joue à nouveau dans la zone médiane et de l’autre côté se trouve le jeune Cristian Ferreira. Ci-dessus, accompagné de Julián Álvarez et Matías Suárez, se trouve Lucas Pratto à la place de Rafael Santos Borré.

Tomba, qui a perdu dans ses deux présentations, n’a pas sa figure principale pour ce match. Santiago Nez García n’a pas intégré la masse salariale des concentrés en raison de certains “problèmes personnels”, comme indiqué par le club.

Il est à noter qu’hier Banfield a gagné 4 à 2 contre Rosario Central dans le Gigante de Arroyito, il regarde tout le monde d’en haut avec un score parfait (9 points) et était à un pas d’assurer son passage au tour suivant. Le lendemain de la zone 3, River visitera Taladro le vendredi 20 et Godoy Cruz recevra Canalla le lundi 23.

Formations:

Stade: Malvinas Argentinas

Arbitre: Dario Herrera

Télévision: TNT Sports

Fixation:

Tableau des positions: