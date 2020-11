Marcelo Bielsa cherchera une nouvelle victoire qui le mènera aux positions de la Ligue des champions en Premier League. Photo: . (MICHAEL STEELE /)

Chaque fois que le Leeds United, l’attention est paralysée par ce qui sera une nouvelle production de l’équipe de Marcelo Bielsa. Le casting dirigé par El Loco est un gage de spectacle et de rencontre correspondant à la septième semaine de la première ligue essayer de revalider son grand cadeau devant le Leicester. Televisa ESPN 2.

Est-ce que les Blancs atteignent leur engagement après s’être battus pour 3 à 0 à Aston Villa et dans le dernier 4 matchs disputé il est resté avec le victoire 2 fois, perdu 1 fois et égalisé le reste.

le La ville de Leicester, en attendant, vient de surmonter 1 à 0 au Arsenal et possède l’un des outils les plus dangereux de l’offensive britannique: la présence de Jamie Vardy, qui porte 6 buts jusqu’à présent dans le tournoi et il est deux des meilleurs artilleurs, Calvert-Lewin (d’Everton) et Son Heung-Min (de Tottenham). De plus, ces derniers temps, il a obtenu 2 victoires et 2 défaites.

le Leeds United et la combinaison de Brendan Rodgers sera mesuré à partir de dix-sept heures (Heure de l’Argentine) au stade Elland Road. Il est à noter que le casting de Bielsa est à la neuvième place avec 10 points et 3 triomphes (s’il gagne, il se placera en Ligue des champions à 3 points du leader Liverpool), tandis que le visiteur ajoute 12 unités et se place à la sixième place du concours. L’arbitre désigné pour le match est André Marriner.

Formations

Leeds United: Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Dallas; Shackleton; Costa, Rodrigo, Klich, Harrison; Bamford.

La ville de Leicester: Schmeichel; Fofana, Morgan, Fuchs; Albrighton, Tielemans, Mendy, Justin; Sous, Maddison; Vardy.

la télé: ESPN 2

Arbitre: André Marriner

Stade: Chemin Elland

