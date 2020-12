Le Mexicain Carlos Vela a pris et fait sien le terrain dans la seconde moitié du match (Photo: Refiinhold Matay-USA TODAY Sports)

Samedi soir, les Eagles of America sont arrivés au Orlando City Stadium pour affronter le Los Angeles FC pour un billet pour la finale des Concachampions.

Le match a pris de l’intensité dès le début lorsque l’équipe Coapa, après avoir passé 10 minutes à chercher des espaces, a ouvert le score avec un but de Sebastián Cáceres. Sur un corner, l’Uruguayen a flotté la tête pour peigner le ballon et a frappé le haut du filet. Le club de Los Angeles n’a même pas pu mettre la main.

Après le but, LAFC a accéléré le rythme avec plusieurs arrivées au but azulcrema. À la 34e minute, le Mexicain Carlos Vela voulait faire du bien contre Ochoa, mais l’égalité ne s’est pas faite.

Quelques minutes avant la pause, le gardien du nid a brillé avec une série d’arrêts magistraux.

Enfin, déjà en compensation, le terrain s’est réchauffé après que Federico Viñas ait reçu le carton jaune pour une dispute avec Murilo au milieu de terrain. À 47 ans, Memo Ochoa est tombé sous un coup présumé et, quand Atuesta, qui n’a pas reçu le penalty mérité, s’est approché pour contacter le gardien de but, il a sauté les mains sur son visage simulant un fort impact.

L’arbitre a demandé à son assistant de recevoir un deuxième avis et a demandé l’expulsion d’Eduard Atuesta.

Le match est entré dans la mi-temps alors que les deux équipes avaient déjà eu le moral chaud. Les deux entraîneurs se dirigèrent vers le vestiaire en criant depuis les bancs opposés. Miguel Herrera, dans un départ qui lui est naturel, a affronté physiquement l’un des assistants du banc de Los Angeles. À la fin, les compagnons les ont séparés et ils sont tous allés se reposer en colère.

Quinze minutes plus tard, quelques secondes avant l’ouverture de la première mi-temps, Carlos Vela a riposté aux arrêts et a réalisé l’égalisation du LAFC avec une danse à la défense et un tir filtré à Memo Ochoa.

Comme le Mexicain ne pardonne pas, Carlos Vela a réalisé le deuxième immédiatement après. Le Mexicain a cherché un tir avant qui sortait de la moitié du terrain et l’a égalé au trot situé près de la grande surface. La défense azulcrema a fait ce qu’elle a pu pour le rattraper et Ochoa n’a pas été assez long pour arrêter le tir au deuxième poteau.

La température du jeu n’a augmenté qu’à partir de ce moment. Après plusieurs arrivées et plusieurs interruptions avec des joueurs sur l’herbe, Reyes a reçu le carton rouge et a quitté les azulcrèmes avec dix hommes sur le court, tout comme LAFC.

L’expulsion a eu lieu lorsque l’Américaniste a tenté un balayage pour retirer le ballon de Diego Rossi. La jambe du “Bone” est allée aux chevilles de l’Uruguayen qui s’est retrouvé sur l’herbe. L’arbitre a signalé l’expulsion à la 78e minute.

Dix contre dix, ils ont joué les minutes suivantes en pressant de sortir de la moitié du terrain. Carlos Vela n’a pas quitté le groupe de chaperons que les aigles lui avaient assigné et n’a pas trouvé d’espaces pour marquer le troisième. Les deux équipes ont ajouté des fautes comme s’il s’agissait de bonbons.

Après 90 minutes évaporées, et 4 en compensation, l’équipe des éboulis a envoyé toutes les réserves à l’avant pour chercher un coup de pied arrêté qui leur permettrait d’atteindre des pénalités.

Les arbitres ont perdu le contrôle du match et, après 93 minutes, après un autre combat, Los Angeles a mis le dernier clou dans le cercueil américaniste. Le Ghanéen, Latif Blessing a inscrit le troisième but des Angelenos et le quatrième et dernier du match pour gagner une place en finale face aux Tigres de Nuevo León.