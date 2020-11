L’appel grippe espagnole C’était la première épidémie mondiale enregistrée, elle a commencé en 1918 et avait trois pousses principal: le premier entre mai et juin, le deuxième entre septembre et décembre et le troisième entre janvier et juin 1919. Il convient de noter que les deuxièmes flambées ont été plus meurtrières que la première; en fait, c’est lors de la deuxième épidémie qu’elle a atteint le Mexique.

Selon les chercheurs Lourdes Márquez Morfín et América Molina del VillarLa soi-disant peste rouge est entrée sur le sol aztèque en octobre par la frontière nord et par le port de Veracruz et s’est propagée dans toute la république à grande vitesse grâce au réseau ferroviaire mexicain.

Dans un article scientifique rédigé en 2010, les chercheurs expliquaient la la létalité du virus, ainsi que les méthodes pour le combattre, cette dernière partie est quasiment identique à ce qui a été vécu avec la récente pandémie qui a été vécue dans le monde, puisque les mesures d’hygiène, la distanciation sociale et la paralysie des activités sont la constante entre les deux infections respiratoires.

Une différence notable entre la grippe espagnole et toute autre épidémie de grippe ou de virus corona réside dans l’âge moyen du défunt, car lors de l’épidémie de 1918, la mortalité était plus élevée. mortel chez les jeunes adultes de 25 à 40 ans.

Il convient également de noter que le premier enregistrement de la grippe espagnole ne s’est pas produit en Espagne, mais aux États-Unis. «L’épidémie est née aux États-Unis à Fort Riley le 11 mars 1918, lorsque le soldat Albert Gitchell, cuisinier, a montré des signes de fièvre, de toux et de maux de tête, qui ressemblaient à une simple grippe. Cette même nuit, 107 patients ont été enregistrés au Fort et à la fin de la semaine, 522 présentaient les mêmes symptômes “. Plus tard, on pense que la maladie a atteint l’Europe en raison de la mobilisation des troupes américaines sur le vieux continent pendant la Première Guerre mondiale.

Il parait, la proximité avec les États-Unis et l’arrivée d’Alfonso XIII au Mexique ce furent les principales causes de l’arrivée de la maladie dans la république. D’après l’enquête des anthropologues mexicains, du 8 au 24 octobre, il y a eu une augmentation inhabituelle du nombre de cas, passant de 12 000 à 60 000; ils mentionnent également que la presse a publié entre 1 500 et 2 000 décès par jour.

Dans ce contexte, le Mexique, un pays qui venait de sortir de la guerre de révolution et qui avait pour mission de créer les institutions dont nous disposons actuellement, a dû relever le défi de faire face à la maladie la plus meurtrière de l’histoire moderne. De telle manière qu’il a mis en œuvre les mesures sanitaires suivantes pour contenir la maladie.

Les soldats étant les premiers infectés, les hôpitaux militaires surveillent les troupes mexicaines et les civils essaient de ne pas avoir de contact avec eux; cependant, le virus a atteint la population civile et la méthodologie a changé.

“La première mesure préventive contre l’épidémie a été de suspendre les communications ferroviaires entre les populations infectées et celles dans lesquelles des cas de grippe n’avaient pas encore été présentés”, lit-on dans l’article; cependant, la maladie s’est répandue dans tout le pays. Comme c’est le cas, les mesures qui restreignent le transit des personnes se sont manifestées “Le patient ne doit sortir dans la rue”, a été la mesure qui a continué, en cas de violation, il y avait une amende allant de 5 à 500 pesos.

À eux seuls, le ministère de la Santé et les journaux ont publié une série de recommandations afin de prévenir la propagation de la maladie et de soigner les personnes infectées.

“Dans les localités où vivent des patients grippaux, tous les centres de réunion seront fermés: cinémas, théâtres, clubs, écoles, cantines, pulquerías. Suspension de la circulation dans les rues de 23 heures à 4 heures du matin. Les contrevenants seraient punis d’une amende de 5,00 pesos. Dans ces heures le nettoyage des rues sera effectué précédée d’irrigation », lit-on dans l’enquête de 2010, qui présente une certaine Journée nationale de la distance en santé.

“Ceux qui soignent les malades devaient porter des bouchons de coton dans les narines (de nos jours, les masques sont recommandés), il était également recommandé d’utiliser des solutions de créoline à 5%, d’acide carbolique à 3% ou une solution de sublimation à 1% pour désinfecter les mains ». De même, pour les patients atteints de cette maladie, l’utilisation de «quinine à une dose de 0,75 à 1 gramme, pour les adultes, et de 0,15 à 0,25 pour les enfants».

Concernant l’assainissement, le «fumiger avec de l’acide sulfureux ou des fumées de formol les pièces où les malades ont été. Les tissus qu’ils utilisaient devaient être immergés dans des solutions de créoline ou d’acide carbolique, et sinon avec de l’eau bouillante ».