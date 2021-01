Pour le Groupe A de la Phase Champion, Argentins surpassé ouragan à Parque Patricios. En même temps, mais à travers la zone B de complémentation, Godoy Cruz a été imposé à Élèves à Mendoza. Dans le dernier quart Athlétique Tucuman reçoit à Côlon pour lui Groupe B de la zone de championnat.

Hurricane-Argentinos Juniors

Cet après-midi a été une rencontre clé pour les aspirations de l’un des deux protagonistes et leur intention de Rejoignez le combat Boca and River pour classer les Finale de la Coupe Diego Maradona. Argentins vaincu ouragan pour 1 à 0 grâce à l’objectif de Matías Romero et a atteint 7 points dans le groupe A de la phase de championnat, c’est pourquoi il n’était qu’une unité derrière les deux poids lourds du football argentin.

Argentins avait plus de clarté pour arriver et avait une situation de but favorable peu avant dix minutes de jeu, avec un tir bas de Diego Sosa qu’il s’est très bien Facundo Cambeses, et sur le rebond il a tiré Gabriel Hauche et la balle a rebondi Renato Civelli. Puis l’ensemble de Diego Davobe il avait la possession mais pouvait à peine s’approcher avec des tirs de l’extérieur de la surface, déviés.

Le Globe s’accordait avec force mais sans idées, avec des balles, et petit à petit le jeu s’accordait, le ballon était divisé et il n’y avait pas de profondeur. À la fin de la première mi-temps, Huracán disposait de deux bonnes options de contre-attaque, aux pieds de Chavez, tous deux également déviants. Dans la partie complémentaire, on a fait des va-et-vient, et le visiteur a «frappé» en premier, avec un superbe cliché de l’entrée Romarin une distance qui est entrée dans le coin supérieur gauche de l’arc de Cambèses. Le local a réagi et l’a fait avec le également admis Norberto Briasco, qui l’a raté «sous l’arche». Mais au-delà de ce jeu, l’équipe des graveurs manquait de clarté et était Argentins celui qui contrôlait le jeu, pour gagner un triomphe qui nourrit son illusion.

Formations

ouragan: Facundo Cambeses; Raúl Lozano, Renato Civelli, Lucas Merolla et Ezequiel Bonifacio; Franco Cristaldo, Esteban Rolón et Adrián Arregui; Norberto Briasco, Andrés Chávez et Juan Fernando Garro. DT: Israël Damonte.

Argentinos Juniors: Lucas Cháves; Jonathan Sandoval, Miguel Torren, Carlos Quintana et Kevin Mac Allister; Franco Ibarra et Fausto Vera; Nicolás Silva, Mateo Coronel, Diego Sosa; Gabriel Hauche. DT: Diego Dabove.

Arbitre: Andrés Merlos

Temps: 19,20

Stade: Tomás Ducó

la télé: TNT Sports

Godoy Cruz-étudiants

Godoy Cruz 1-0 étudiants

Pour lui Groupe B de la zone de complémentation les visages des équipes qui ont montré les performances les plus faibles à ce jour dans le Coupe Diego Maradona. Élèves, qui a réussi à couper une longue séquence de défaites sans triomphe la dernière date avec la victoire contre Vélez à Liniers, mais à Mendoza il a de nouveau ajouté une nouvelle chute, car ils 3 points sont allés à Godoy Cruz, qui s’est imposé grâce à l’objectif de Tomas Badaloni.

Dans le Tomba Diego Martínez avait quitté la direction technique et le club annonçait l’arrivée de Sébastien Mendez, L’ancien assistant de Maradona en gymnastique, et avec un passé de DT dans le club. El Gallego prendra le relais à la fin de la compétition.

L’équipe Cuyo, dirigée par intérim par Daniel Oldra gagné dans le stade Malvinas Argentinas de Mendoza grâce au travail de Thomas Badaloni, aux 18 minutes de la première étape. C’était la première victoire de Godoy Cruz en Coupe de Maradona et elle a réaffirmé le rebond dont il a été témoin après la victoire en Coupe d’Argentine contre Justo José de Urquiza (3-1) mercredi dernier.

Formations

Godoy Cruz: Juan Cruz Bolado; Gianluca Ferrari, Gonzalo Goñi, Leonel González et Gabriel Alanis; Juan Andrada, Jalil Elías, Luciano Pizarro et Martín Ojeda; Victorio Ramis et Tomás Badaloni. DT: Daniel Oldrá.

Élèves: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Mauricio Guzmán, Nazareno Colombo et Nicolás Pasquini; David Ayala, Darío Sarmiento, Lucas Rodríguez, Diego García et Ángel González; Leandro Diaz. DT: Pablo Quatrocchi.

Arbitre: Hernán Mastrángelo

Temps: 19,20

Stade: Malvinas Argentinas (Mendoza)

la télé: Fox Sports Premium

Atlético Tucumán-Colón

Pour la quatrième date du Groupe B de la Phase de Champion, l’Atlético Tucumán et Colón se sont affrontés au Monumental José Fierro dans ce qui était le dernier match de Ricardo Zielinski en tant qu’entraîneur du Doyen au Jardin de la République. Le visiteur a pris l’initiative avec une tête de Tomás Chancalay et Federico Lértora.

A 15 minutes après le complément, Javier Toledo a été expulsé sur les lieux pour un coup de pied. Malgré l’homme supplémentaire, l’équipe de Santa Fe n’a trouvé la victoire qu’à la fin. C’est à la 82e minute que Luis Miguel Rodríguez a laissé trois joueurs rivaux derrière et avec une définition fluide, a mis le ballon au deuxième poteau. El Pulga n’a pas célébré autant et s’est excusé en se convertissant à son ancienne équipe. Un autre joyau de l’attaquant de 36 ans de Tucumán.

À la 90e minute, alors qu’un Atlético jouait à la recherche d’un match nul, Colón avait un compteur mortel sur lequel Facundo Farías a capitalisé. Cela a clôturé le jeu en faveur des visiteurs.

Au-delà du succès de Sabalero, les deux équipes n’ont aucune chance d’être finalistes dans la lutte pour le titre.

Concernant le casting de Tucuman, il est important de noter qu’après une recommandation de Zielinski lui-même, Omar De Felippe est devenu le prochain entraîneur de l’Atlético.

Formations

Athlétique Tucuman: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Jonathan Cabral, Guillermo Ortiz et Gabriel Risso Patrón; Lucas Melano, Cristian Erbes, Guillermo Acosta et Nicolas Aguirre; Leonardo Heredia et Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

Côlon: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Bruno Bianchi et Gonzalo Piovi; Alex Vigo, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Yeiler Goez et Gonzalo Escobar; Luis Rodríguez et Tomás Chancalay. DT: Eduardo Domínguez.

Arbitre: Andrés Gariano

Temps: 21h30

Stade: Monumental José Fierro, Tucumán

la télé: Fox Sports Premium

