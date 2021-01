Rivière compacte vs. Indépendant

La Coupe Diego Armando Maradona a atteint sa dernière ligne droite et ce soir, le vainqueur de la zone de championnat A sera défini, un groupe qui a les deux clubs les plus populaires du pays se battant main dans la main pour un billet pour la finale. Dans le Florencio Sola (le Monumental poursuit ses réformes et par règlement il ne pouvait pas utiliser les Libertadores de América), River reçoit Independiente. L’arbitre est Diego Abal et télévise TNT Sports.

Au début du match, River a tenté de s’approprier le jeu, mais n’a pas pu trouver le style de jeu qui le caractérise. El Millonario souffrait de nombreuses inexactitudes et il lui était difficile d’accéder à l’arc de Sébastien Sosa avec clarté. C’est ainsi que Independiente, même avec moins de possession, a fait des tentatives plus claires: il a généré des approches avec des centres épicés et, sur 24 ‘, a marqué 1-0 avec une action spectaculaire de la jeunesse. Alan Velasco.

L’ouverture du tableau de bord était une nouvelle gifle pour une équipe de Millionaire qui n’avait pas encore fini de se remettre de la défaite subie aux Libertadores. Et sur 39, après le meilleur jeu d’équipe qui s’est terminé par un centre juste à Carracascal alors qu’il s’apprêtait à terminer, Red a frappé pour la deuxième fois. Une fois de plus Alan Velasco a pris une photo qui l’a piqué avant Franco Armani. La faible réaction du gardien, qui avait échoué contre Palmeiras, a favorisé le 2-0 de l’équipe intérimaire Fernando Berón.

Pour rayer l’une de vos attributions en attente, ceux menés par Marcelo Gallardo sont obligés de gagner et d’attendre que Boca ne batte pas Argentinos Juniors, ou que le Xeneize et le Punaise Idem dans (Ils affrontent en même temps au stade Diego Armando Maradona) ou que ceux en bleu et or gagnent par moins de buts. Ceux de Núñez et ceux de La RIbera mènent le groupe avec 8 unités, mais ceux de Miguel Ángel Russo ont la différence de buts en leur faveur: +4 contre +3. Ceux de La Paternal, quant à eux, apparaissent un cran en dessous, avec 7 points. Dans le cas où ils seraient égaux en points, en nombre de points pour et contre, il pourrait être possible de dessiner quelle équipe avance au tour suivant ou de jouer une finale contre le millionnaire.

Dans ce scénario, et malgré le fait que la priorité est la Copa Libertadores (River a chuté au match aller contre Palmeiras 3-0 à domicile et cherchera un classement épique mardi prochain au Brésil), il Poupée placer plusieurs titres pour garder les trois points. Pour cette raison, ses principaux chiffres figurent sur la liste des appelés. Le seul absent est Enzo Pérez, qui a vu le carton rouge lors du Superclásico la dernière journée (match nul 2-2 à La Bombonera).

Le Rouge, pour sa part, atteint cet engagement dans un climat raréfié et convulsif, puisque dans les dernières heures le conseil d’administration de l’équipe Avellaneda a décidé de licencier son manager, Jorge Burruchaga, et son entraîneur, Lucas Pusineri. L’élimination en quarts de finale de la Coupe d’Amérique du Sud aux mains de Lanús et le fait d’être hors course dans ce tournoi ont conduit le conseil d’administration à prendre ces décisions. L’entraîneur par intérim de ce match est Fernando Berón, qui pourrait profiter de ce match pour donner quelques minutes à quelques jeunes.

Formations:

Stade: Florencio Sola

Arbitre: Diego Abal

Temps: 21h30

Télévision: TNT Sports

Tableau des positions:

JE CONTINUE DE LIRE:

Détails exclusifs sur la découverte historique de River: ce que les études ont révélé aux fers à cheval trouvés au Monumental

Alerte rivière: deux titulaires de l’équipe de Gallardo quitteraient le club après leur participation à la Copa Libertadores

Chronique d’une fin annoncée: Burruchaga démissionne de son poste de manager chez Independiente