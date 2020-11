LA PAZ, Bolivie (AP) – Avec un penalty à l’agonie, l’Équateur a sauvé un match compliqué et a battu la Bolivie 3-2 jeudi, ce qui a ajouté sa troisième défaite lors du tour de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022.

L’Équateur, qui joue bien en altitude et a été inspiré par une victoire contre l’Uruguay, est arrivé en tant que favori à La Paz, mais avec de la poudre humide, et a pardonné au moins quatre fois. La Bolivie s’est réveillée et a compliqué le match mais a subi sa deuxième défaite à domicile.

La défaite de l’équipe nationale s’est ajoutée à l’embarras après l’arrestation – annoncée par les médias locaux – du président provisoire de la Fédération bolivienne de football (FBF) Marco Rodríguez au milieu du match, en raison d’un différend sur la direction de cet organe qui a perdu son propriétaire César Salinas, décédé du COVID-19 en juillet dernier.

Du côté bolivien, le capitaine de l’équipe Marcelo Martins a regretté le résultat et l’épisode honteux.

«Tant qu’il n’y aura pas de football en Bolivie, nous continuerons ainsi. Il est prévisible ce qui se passe en raison des problèmes de la direction. Tout nous affecte », a-t-il commenté.

Le championnat local est suspendu depuis mars en raison de la pandémie et n’a pu être repris en raison de différends entre dirigeants.

Les Equatoriens ont atteint six points et recevront la Colombie mardi, tandis que la Bolivie est en retrait sans unités et se rendra au Paraguay le même jour.

“Nous sommes satisfaits du travail de l’équipe qui se reflète sur le terrain de jeu et des résultats que nous obtenons”, a déclaré l’attaquant équatorien Angel Mena après la victoire qui a placé son équipe parmi les leaders de la rencontre sud-américaine.

En première mi-temps, l’Équateur a fait la dépense, bien commencé et est arrivé plus, mais la Bolivie a marqué le but par Juan Carlos Arce à la 37e minute, dans la seule blessure nette qu’il avait. Les Équatoriens contrôlaient le milieu de terrain et géraient les espaces sur le but rival, mais ils n’ont pas précisé les jeux et ont perdu trois buts marqués, dont deux Ángel Mena en main avec le gardien Carlos Lampe.

L’objectif de la Bolivie est venu lorsque l’Équateur a le plus accéléré. Les locaux ont profité des espaces et ont avancé sur l’aile gauche, avant une passe d’Enrique Flores au centre, de sorte qu’Arce a marqué avec un tir croisé et à ras qui a surpris l’équipe argentine de Gustavo Alfaro,

L’Équateur s’est réveillé dans le complément et dans la première manche, Beder Caicedo est entré par la gauche comme un coup de vent et a égalisé à 46 avec un tir croisé du pied gauche qui a laissé Lampe sans aucune chance.

Michael Estrada a eu l’occasion de liquider lorsque l’Équateur a mieux joué. À 55 ans, Ángel Mena a mis l’Équateur en tête, mais encore une fois la Bolivie a surpris avec une tête de son capitaine Marcelo Martins à 60 ans, après un corner d’Arce.

Le match semblait se diriger vers un match nul, mais une main d’Adrián Jusino a donné à Carlos Gruezo l’occasion de marquer le but de la victoire au penalty équatorien à 88 au stade Hernando Siles de La Paz, sans audience en raison de la pandémie de coronavirus.