Les analystes soutiennent que l’augmentation des prix du soja pourrait changer le scénario pour l’entreprise locale

La hausse du prix international des produits agricoles, et du soja en particulier, qui a été enregistrée ces dernières semaines, est le résultat de plusieurs facteurs et reconnaît trois causes principales: financière, sanitaire et marchande. Un scénario qui, pour les spécialistes, peut rendre la production de soja viable en Argentine, malgré l’effet des retenues actuelles et du fractionnement du taux de change, si les producteurs profitent du niveau de prix actuel au moment de la récolte des oléagineux.

Dans le cas spécifique du soja, dont le prix a augmenté de 70 dollars la tonne au cours des 45 derniers jours, les stocks aux États-Unis, la forte demande chinoise, le manque de pluie en Amérique du Sud et la possibilité d’un vaccin ont provoqué ce niveau d’augmentation. avec une grande efficacité pour lutter contre le coronavirus.

Lors de la conférence d’affaires de vendredi dernier sur le marché de référence de Chicago, le prix des graines oléagineuses a de nouveau augmenté en raison de la production ajustée et des prévisions de stocks pour les États-Unis, auxquelles s’ajoute la forte demande d’exportation. Les contrats les plus proches de l’échéance étaient cotés à 420,26 USD la tonne.

Pendant ce temps, à la Bourse de Rosario, le soja disponible par tonne a été payé à 27 445 $, enregistrant une hausse de 145 $ la tonne par rapport à la conférence d’affaires de jeudi dernier. La valeur du dollar a augmenté de 3 USD et s’est échangée à 345 USD la tonne.

Du courtier en grains Granar, ils ont souligné la hausse des prix du soja pour la prochaine récolte, avec une transition des propositions qui sont passées de 278/285 à 292/300 dollars la tonne (industrie / export) pour le Gran Rosario et de 280 à 293 dollars la tonne pour Bahía Blanca et Necochea.

Les ardoises Matba Rofex ont également montré la tendance hebdomadaire à la hausse des prix du soja. En effet, les ajustements des positions de novembre et mai ont gagné 4,04 et 4,38%, après avoir varié de 337 à 350,60 et de 285,50 à 298 dollars la tonne.

Dans le domaine de l’analyse des raisons qui ont conduit le soja à ces niveaux de prix, les spécialistes du cabinet de conseil AZ-Group, a souligné l’affaiblissement du dollar par rapport aux autres devises mondiales. Tout cela constitue un facteur qui entraîne l’augmentation des prix de tous les produits de base. La dévaluation de la monnaie nord-américaine est liée à des problèmes qui sont principalement liés au résultat des récentes élections aux États-Unis.

La relation entre le dollar et le prix du soja

En outre, la disponibilité prochaine de vaccins pour prévenir le coronavirus s’est transformée en quelque chose qui a eu une influence positive sur les prix, car elle a atténué les craintes d’une aggravation de la pandémie et a produit une réactivation de l’économie mondiale qui a affecté les prix des produits de gros. demande.

Concernant les facteurs liés au marché, ils ont également mis en évidence la demande accrue de la Chine, qui achète aujourd’hui du soja, mais aussi du maïs, de l’orge et du sorgho. Sur le marché, on constate que le géant asiatique, ainsi que les pays qui sortent des quarantaines et des pires moments de la récession, céderont la place à une réactivation importante qui impacte également les prix des matières premières. Les augmentations ne se limitent pas uniquement au soya, mais comprennent également le maïs, le blé et l’orge.

Dans la zone centrale en particulier, le plus grand nombre d’hectares a été planté à ce jour, puisque Córdoba, Buenos Aires et Santa Fe sont ceux où les plus grands progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre.

En outre, ce processus s’est associé à des problèmes climatiques aux États-Unis, qui ont compromis les volumes de production finaux et transformé les perspectives de récolte de «très bonnes» à «passables» à «bonnes» pour le soja et le maïs, ce qui a déterminé que les stocks finaux ils seront très serrés.

Enfin, pour compléter la combinaison de facteurs haussiers, il convient de mentionner le développement d’un événement La Niña dans l’hémisphère sud, qui provoque des pluies inférieures à la normale en Argentine et au Brésil, qui sont d’importants producteurs et exportateurs mondiaux de céréales secondaires. et qu’en raison de ce problème, il pourrait subir des réductions dans les volumes de production finaux en raison des limitations climatiques.

L’impact en Argentine

Au cours de la semaine dernière, il y a eu une avancée importante dans les semis de soja de la campagne locale actuelle, où jusqu’à présent 20% de la superficie a été implantée, au-dessus des 12% enregistrés la même semaine de la campagne précédente et de la moyenne de les 10 dernières années, et seulement dépassé par la campagne 2010/11.

Dans la zone centrale en particulier, la plus grande superficie d’hectares a été plantée à ce jour, puisque Córdoba, Buenos Aires et Santa Fe sont celles où les plus grands progrès dans l’implantation sont enregistrés. À Santa Fe, il y a eu une augmentation de 20 points de pourcentage par rapport à la superficie plantée la semaine précédente, doublant ainsi ce qui avait été mis en œuvre à ce stade il y a un an, grâce à la dynamique de l’avancée des plantations dans les délégations de la province centre-sud.

Sébastien Salvaro, d’AZ-Group, en dialogue avec Infobae a noté que le rebond des prix des oléagineux «Cela rend l’activité viable dans pratiquement toutes les régions du pays, malgré l’impact des retenues à la source. La récolte est sortie des nombres négatifs qu’elle affichait avec les prix en vigueur à l’hiver de cette année et donnera lieu à des marges nettes intéressantes si les prix qui sont offerts aujourd’hui pour la récolte sont assurés “.

L’impact de la hausse des prix sur la production de soja en Argentine

Dans la même ligne, il prononça: Enrique Sarthes, analyste du marché des céréales et membre de Corredora Intagro: “Il est clair que c’est une entreprise très viable pour le soja de la campagne actuelle. Le problème est qu’il donne de meilleurs rendements, si le maïs de deuxième classe à 165 $ la tonne ou le soja à 290 $ la tonne. Il faudra voir la distance de chacun et l’attitude du terrain dans les deux cultures. C’est pourquoi il y aura une compétition régionale importante », a-t-il déclaré.

D’autre part, Sarthes a commenté: «Les prix sont bons pour les deux, et après, nous devrons faire une analyse très fine sur laquelle on a une meilleure rentabilité. Le problème est le manque de précipitations. Heureusement, à l’heure actuelle, des pluies sont enregistrées dans de nombreuses zones productives. Comme les producteurs savent que nous sommes dans une année Niña, ils sont très prudents lors de la commercialisation de la récolte de cette saison. Mais ces jours-ci, les ventes se sont un peu activées, main dans la main avec les pluies des dernières semaines et une meilleure offre pourrait émerger si les prévisions de pluie pour la semaine prochaine se réalisent ».

Le tableau ci-dessus montre que dans la zone principale du maïs, une marge nette de 224 $ l’hectare peut être obtenue avec du soya de première qualité dans les champs loués contre 80,5 $ l’hectare en août de cette année. En outre, Salvaro a fait remarquer que le rendement d’indifférence pour couvrir les coûts dans le champ loué est de 31,4 quintaux par hectare, “une valeur relativement facile à atteindre avec la technologie utilisée dans la région, basée sur l’investissement réalisé par les producteurs”. a noté le consultant.

Il est clair que c'est une entreprise très viable pour le soja de la campagne actuelle. Le problème est qu'il fonctionne mieux, si le maïs de deuxième classe à 165 $ la tonne ou le soja à 290 $ la tonne (Sarthes)

«Pour garantir les résultats finaux dans cet environnement incertain, les producteurs de soja devraient concevoir des stratégies de couverture de prix flexibles – par exemple avec l’achat de put – pour établir un plancher pour les prix, mais en les laissant libres d’agir si le processus de hausse se poursuit. “, Tenue.

Autres avis

Carlos Etchepare, était un autre des analystes du marché des céréales qui a donné son avis sur l’impact du scénario actuel de prix du soja et des céréales sur l’activité des producteurs: << La réalité du secteur basée sur les très bons prix internationaux, avec certains coûts internes contrôlés par le gouvernement comme le prix des carburants, et sur la base du fait que de nombreux intrants sont toujours échangés presque au taux de change officiel, la situation du secteur en termes de rentabilité est aujourd'hui meilleure ».

Et à cet égard, il a ajouté: “Il est également nécessaire d’exprimer que l’on n’est pas d’accord avec certaines politiques qui sont appliquées au niveau officiel, telles que les retenues à la source ou le fractionnement du taux de change, où cette dernière cause des dommages plus importants que les retenues.”

Vendredi dernier lors du lancement d’un produit fabriqué par une entreprise de fongicides, Dante Roman, Research and Consulting Manager chez Fyo, a fait la recommandation suivante: “Avec 290 dollars la tonne de soja à récolter, les producteurs doivent fermer les relations intrants / produits en faisant des ventes mais en étant très prudent. Mais aussi profiter du fait qu’ils peuvent souscrire une assurance à un prix minimum d’environ 260 dollars la tonne sans compromettre la marchandise physique. ».

Avec 290 dollars la tonne de soja à récolter, les producteurs doivent fermer les relations intrants / produits en réalisant des ventes, mais en étant très prudent (Romano)

Enfin, les analystes du courtage Granar, soulignaient dans leur rapport hebdomadaire: «Sur la base des valeurs actuelles, que tant à Chicago que localement (pour le soja, mais aussi pour le maïs) étaient impensables au départ de la campagne en cours dans l’hémisphère nord, et avec l’incertitude posée par la récolte brésilienne, Nous réitérons la nécessité de concevoir des stratégies commerciales qui servent à tirer le meilleur parti du moment, toujours en partant de la base de sauvegarde des investissements réalisés ».

«Le marché dispose des outils nécessaires pour ne pas manquer l’occasion de garantir des planchers et de bénéficier d’éventuelles augmentations supplémentaires. Limiter au maximum les risques, à une époque où les certitudes peuvent être éphémères en raison de l’effet d’une pandémie qui frappe aujourd’hui à nouveau les États-Unis et l’Europe avec force, est l’option que nous considérons comme logique et recommandable », a-t-il conclu.

