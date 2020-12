Boca accueillera Arsenal à La Bombonera

Bouche recevoir Arsenal pour la première date du Groupe A de la Phase de Champion de la Coupe Diego Maradona. Le jeu, qui est arbitré par Darío Herrera, peut être suivi par TNT Sports.

Après avoir remporté la première place dans la zone 4 de la phase initiale du nouveau tournoi local, l’équipe dirigée par Miguel Ángel Russo fera ses débuts dans le groupe qui comprend les 12 meilleures équipes. Quelques jours après avoir réalisé une qualification angoissante pour les quarts de finale de la Copa Libertadores après avoir battu l’Inter de Porto Alegre aux tirs au but, la prochaine série contre le Racing sera déterminante pour le match de ce soir à La Bombonera.

L’entraîneur de Xeneize se dispensera de la plupart des joueurs qui ont joué mercredi dernier dans le match 0-1 contre l’équipe brésilienne. Esteban Andrada et Mauro Zárate ne sont même pas dans l’appel pour le match d’aujourd’hui contre Sarandí. Le gardien de but n’a pas subi d’accidents physiques mais sera préservé pour atteindre 100% au duel de coupe. Pendant ce temps, l’attaquant a subi une contracture mineure et ils ont choisi de ne pas la risquer et d’être disponible pour être remplaçant mercredi prochain à Avellaneda.

De cette manière, Agustin Rossi s’occupera à nouveau de l’arc xeneize, tandis que le péruvien Carlos Zambrano et Gaston Avila sera la paire de marqueurs du milieu. Emmanuel Mas rejoindra le côté gauche de la défense. Au milieu de terrain, les jeunes joueront Exequiel Zeballos et Agustin Obando par les groupes accompagnés de Leo Jara et le Poulpe Gonzalez en tant que stagiaires. L’attaque consistera en Gonzalo Maroni et Soldat Franco, qui reviendra au onze de départ.

De son côté, l’équipe de Sergio Rondina ils ont terminé deuxième de la première phase derrière le surprenant Atlético Tucumán, la seule équipe à avoir remporté les six premiers matchs de la Coupe Maradona. Pour visiter le stade qui est situé au 805 Brandsen Street, le manager d’Arsenal apportera une seule modification concernant l’équipe qui a battu le Racing la dernière journée. Le changement serait le revenu de Leonardo Marchi ou Julian Navas au lieu du vétéran Emiliano Papa, qui a déchiré l’intérieur du mollet de sa jambe droite.

L’histoire marque la domination de Boca, qui a remporté 19 des 34 matchs. De plus, il y a eu sept victoires d’Arsenal et huit nuls.

ENTRAÎNEMENT

Arbitre: Darío Herrera

Stade: Alberto J. Armando, La Bombonera

la télé: TNT Sports

Classement – Phase Champion: