Dans l’image, des joueurs juniors de Barranquilla (Colombie). . / Ricardo Maldonado Rozo / Archives

Barranquilla (Colombie), 25 nov . .- Avec une séquence de neuf matchs sans défaite, le Junior de Barranquilla recevra ce jeudi au stade Metropolitano Unión La Calera lors du match aller du deuxième tour de la Coupe Sud américain.

Les “ Jaws ” colombiens, qui malgré une des meilleures masse salariale du pays ont eu une performance irrégulière au cours de l’année, chercheront à progresser dans le tournoi international pour tenter de surmonter l’élimination précoce de la Liberators Cup, dans laquelle, plus tard après avoir terminé troisième de la phase de groupes, ils sont tombés aux mains du sud-américain.

Le dernier revers que ceux menés par Luis Amaranto Perea ont eu lieu le 21 octobre contre Flamengo lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Copa Libertadores.

Depuis, les Barranquilleros, menés en attaque par Miguel Borja et Teo Gutiérrez et en défense par le gardien uruguayen Sebastián Viera, ont obtenu quatre nuls et cinq victoires dans les différents tournois auxquels ils participent.

Dans la Coupe de Colombie Junior, il a fait match nul contre Envigado; En Amérique du Sud, il a battu l’Uruguayen Plaza Colombia en tant que visiteur et a dessiné à domicile, et dans la ligue, il a battu Alianza Petrolera, Boyacá Chicó et Deportes Tolima et a marqué un point contre Millonarios et Jaguares.

“Comme tout match international, ce sera un match difficile contre une équipe qui se débrouille très bien dans son championnat et qui essaiera sûrement d’obtenir un bon résultat. Nous sommes motivés, préparés et désireux de bien faire les choses”, a-t-il déclaré. l’arrière droit Marlon Piedrahíta.

De son côté, Unión La Calera, arrivé à Barranquilla mardi après-midi, vient d’éliminer Deportes Tolima dans la première phase de la Sudamericana et est actuellement deuxième du championnat chilien avec 42 points, à seulement trois derrière le leader, l’Universidad Católica.

L’équipe chilienne, connue dans son pays sous le nom de “machine à ciment” et dirigée par l’Argentin Juan Pablo Vojvoda, a remporté trois des cinq matchs disputés dans le tournoi national où, en raison du haut niveau affiché, elle est classée comme “l’équipe surprise “.

Leur victoire le week-end dernier 1-2 en tant que visiteur contre Coquimbo au championnat national permet aux Chiliens d’arriver avec un grand optimisme pour affronter les Colombiens.

Alors que les principales cartes continuent de surprendre en Amérique du Sud, où ils réalisent leur meilleure performance après avoir atteint les huitièmes de finale, l’entraîneur Vojvoda aura l’attaquant Andrés Vilches et le milieu de terrain argentin Gonzalo Castellani, connu en Colombie pour son passage à l’Atlético Nacional. .

– Alignements possibles:

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahíta, Dany Rosero, Germán Mera, Gabriel Fuentes; Leonardo Pico, Daniel Moreno, Edwuin Cetré, Luis “Cariaco” González; Teófilo Gutiérrez et Miguel Ángel Borja.

Entraîneur: Luis Amaranto Perea

Unión La Calera: Alexis Martín Arias; Matías Navarrete, Christian Vilches, Erick Wiemberg; Yonathan Andía, Juan Leiva, Felipe Seymour, Fernando Cordero, Gonzalo Castellani; Andrés Vilches et Thomás Rodríguez.

Entraîneur: Juan Pablo Vojvoda

Arbitre: L’Argentin Facundo Tello, qui sera accompagné de ses compatriotes Gabriel Chade et Cristian Navarro.

Heure: 19h30 heure locale (00h30 GMT le vendredi).

Stade: Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.