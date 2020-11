Andrea Escalona s’est souvenue de sa mère une semaine après sa mort (Vidéo: Instagram @andy_escalona)

Une semaine après le décès de la productrice Magda Rodríguez, Un événement qui a choqué le public et les membres du syndicat artistique, car personne ne s’attendait à ce que la cinéaste populaire perde la vie à 57 ansComme elle n’était pas connue pour avoir des problèmes de santé, sa fille s’est souvenue d’elle avec un autel important.

Andrea Escalona a partagé un court clip dans l’une de ses histoires Instagram dans laquelle montré avec un verre de Champagne grillage vers l’urne contenant les restes de sa mère, disposé sur un meuble en bois.

Avant l’animatrice de Hoy, dont le défunt producteur a tenu la baguette jusqu’au dernier de ses jours, a téléchargé la photo de l’autel qu’elle a installé dans sa maison pour se souvenir de sa mère à travers l’urne qui protège les cendres, le aussi un chanteur a partagé une vidéo enregistrée le Nouvel An dernier, à bord d’un yacht, où sa mère est entendue dire: “Pour un 2020 plein de ces couchers de soleil, de ce crépuscule et de merveilleux moments. Je te donne le soleil, la lune et la mer, Escalona, ​​tu es là bébé, c’est ce que je t’ai donné», Avec un paysage grandiose de pleine mer en arrière-plan.

À la fin de l’année dernière, Magda et sa fille se sont partagées face à la mer et ont grillé une belle année 2020 (Photo: Instagram @andy_escalona)

Escalona n’a pas manqué un jour depuis la mort de sa mère sans partager sur leurs réseaux sociaux aucune vidéo ou photo personnelle qu’ils avaient sauvegardée, et attestent de la relation étroite qu’ils ont eue, en complément de la relation familiale avec le travail, car ils font également partie des mêmes projets télévisés.

C’est pourquoi sur l’autel où elle garde les cendres de sa mère, la chanteuse a également célébré la vie du réalisateur, avec verre de Champagne, tout comme Magda aimait faire dans la vie. Il peut être distingué sur l’autel, en plus des cendres de Rodríguez, une photographie récente, des chapelets et un toast à la main d’Escalona avec sa mère, comme ils l’ont fait à la fin de l’année face à la mer.

Toujours dans ses histoires, Escalona a partagé une photo inédite du moment où elle étreignait très peu sa mère et fait une composition de vidéos où vous pouvez voir le dernier producteur dans votre programme de travail Aujourd’hui, dans les coulisses et dans le forum, réalisant à quel point il aimait son travail, parce qu’il avait toujours l’air heureux et avec un sourire sur son visage.

Escalona a également partagé une image où elle apparaît enfant à côté de sa mère décédée (Photo: Instagram @andy_escalona)

C’était ce dimanche, le premier novembre, en pleine célébration du jour des fidèles morts, quand le cinéaste est décédé subitement, selon le rapport médical à cause d’un choc hypovolémique et saignant du tube digestif, sa mort est survenue dans son sommeil dans sa maison située dans le bureau du maire d’Álvaro Obregón à Mexico, étant sa femme de chambre qui l’a trouvée sans vie et a remis le rapport à ses proches et aux ambulanciers.

La semaine dernière a été très difficile pour Escalona et les membres de sa famille, et après les funérailles tenues dans un célèbre complexe de Sullivan, les restes du producteur ont été incinérés, étant disposé à être transféré à Villa del Carbón, où la famille Rodríguez a une maison familiale et c’est là que les cendres des autres membres de la famille sont également conservées.

Andrea Escalona a travaillé aux côtés de sa mère jusqu’à ses derniers jours dans “Hoy” (Photo: Instagram: andy_escalona)

Couplé à cette douloureuse perte, Andrea Escalona et sa tante Andrea Rodríguez ont été testées positives au COVID-19, elles sont donc au repos et isolées depuis quelques jours, afin qu’une fois cette période passée, Andrea Rodríguez puisse rejoindre son travail de productrice du programme Hoy, dont elle restera en charge après le décès de sa sœur.

