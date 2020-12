Formule 1 F1 – Grand Prix d’Abu Dhabi – Circuit de Yas Marina, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis – 12 décembre 2020 Max Verstappen de Red Bull dans le garage avant de se qualifier FIA / Document via REUTERS ATTENTION EDITEURS – CETTE IMAGE A ETE FOURNIE PAR UN TIERS . NE REVENEZ PAS. AUCUN FICHIER

Max Verstappen (Red Bull) prendra le départ ce dimanche du Grand Prix d’Abou Dhabi, le dernier du championnat du monde de Formule 1, qui se déroule sur le circuit de Yas Marina. Le Néerlandais a relégué les deux Mercedes aux deuxième et troisième places des qualifications, celle du Finlandais Valtteri Bottas et celle du désormais septuple champion du monde anglais Lewis Hamilton.

Le joueur de 23 ans a réalisé sa troisième “ pole ” en F1, la première de l’année, en dominant les qualifications très serrées ce samedi, au cours desquelles il a parcouru les 5554 mètres de la piste des Émirats arabes unis en une minute 35 secondes et 246 millièmes, seulement 25 de moins que Bottas, qui prend 16 points, mais qui peut arracher le dauphin de la dernière course de la Coupe du monde de la pandémie.

«Avant les qualifications, je me disais déjà à moi-même et aux membres de l’équipe que c’était la dernière chance de l’année de s’affirmer. On en profite et je suis très content de cette ‘pole’ », a assuré« Mad Max »et a ajouté:« On a été en retard toute l’année et ça devient frustrant, mais on s’est rapproché petit à petit; et cela pourrait être notre dernière chance de très bien terminer l’année ».

Hamilton, qui le mois dernier avait déjà égalé le record historique de sept titres de l’Allemand Michael Schumacher et en l’absence de la course précédente pour le positif en covid-19, a terminé troisième, seulement 86 millièmes; et partira de la deuxième ligne, aux côtés de son compatriote Lando Norris.

“Ce fut définitivement un week-end difficile, retrouver le rythme et essayer de retrouver la bonne course, mais je suis super reconnaissant d’être de retour dans l’équipe pour essayer de clore cette belle saison que nous avons eue avec classe”, a reconnu le Britannique de 35 ans.

Verstappen a perdu cette année la chance de devenir le plus jeune champion de l’histoire, un honneur qui continuera d’aller à l’Allemand Sebastian Vettel, qui affrontera sa dernière course avec Ferrari à partir de la treizième place sur la grille.

Mais le Néerlandais a réussi, au moins, à “ se faufiler ” dans la fête de fin d’année de Mercedes, qui, en plus de célébrer le septième titre de Hamilton – six d’entre eux avec l’équipe allemande – célèbre également sa septième année (suivie) de tyrannie sportive. dans la catégorie reine.

TOP 5 CLASSEMENT MONDIAL

Lewis Hamilton (Mercedes) 332 points

Valtteri Bottas (Mercedes) 205 points

Max Verstappen (Red Bull) 189 points

Sergio Pérez (Racing Point) 125 points

Daniel Ricciardo (Renault) 112 points

