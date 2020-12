Plages de San Andrés, pour les amoureux du tourisme au soleil. Shutterstock

La Colombie est si diversifiée dans son offre touristique qu’une destination idéale peut être trouvée pour chaque type de tourisme. Que ce soit l’aventure, la nature ou le bien-être, le pays du café aura toujours la bonne place pour chaque expérience que vous souhaitez faire.

Si vous ne savez toujours pas quel type de touriste vous êtes ou quel type de tourisme vous aimez faire, nous vous laissons quelques recommandations que Colombia Travel a rassemblées dans l’une de ses publications les plus récentes, et qui se caractérisent par être des destinations axées sur un type d’expérience touristique spécifique. .

C’est une destination recommandée pour les «aventuriers dans l’âme» et ceux qui ressentent «l’appel de la nature». C’est pourquoi Colombia Travel suggère de visiter la municipalité de San Gil, situé à 100 km par la route de la ville de Bucaramanga, Santander.

Parc Naturel El Gallineral à San Gil, Santander. Photo: Hôtel de ville de San Gil.

“Soit parce que tu veux conquérir de nouvelles destinations (ou montagnes) ou parce que vous voulez vous immerger au milieu de rivières puissantes et d’une végétation épaisseNotre recommandation pour profiter du tourisme d’aventure et de nature en Colombie est San Gil », recommande Colombia Travel.

Selon le portail touristique, les meilleures activités de tourisme d’aventure que vous pouvez faire dans cette ville colombienne sont:

-Volez en parapente à travers l’impressionnant Canyon de Chicamocha.

-Naviguer le Rivière Fonce rafting à travers ses flux rapides.

-Au torrentisme par le chutes d’eau de Juan Curí.

Si les vôtres sont pleins de rythmes et de culture, Colombia Travel recommande de visiter Cali, capitale de la Valle del Cauca et également connue comme «la capitale mondiale de la salsa».

Musée du rassemblement de Cali. Photo: maire de Cali.

En plus de son climat agréable et de la chaleur de ses habitants, dans cette ville, vous pourrez profiter de ses divers plans gastronomiques et touristiques culturels, parmi lesquels le portail touristique colombien suggère:

-Assister au Pacific Music Festival Petronio Álvarez et danser au son des marimbas et des chants.

-Visiter le Musée de la Tertulia et admirez les œuvres d’art dans ses différents espaces.

-La connaître Hacienda El Paraíso et découvrez l’histoire derrière l’œuvre «María» de Jorge Isaacs.

Selon Colombia Travel, c’est l’un des types de tourisme que les voyageurs préfèrent le plus faire dans le pays aujourd’hui.

«C’est l’un des segments touristiques les plus modernes et les plus populaires en raison de sa concentration sur la détente et le repos. De cette façon, l’idée est que à travers des activités agréables et agréables, vous vous connectez avec vous-même et avec la nature», Assure le portail touristique.

Alors, il recommande les destinations suivantes pour profiter de l’offre de ce type de tourisme en Colombie:

-Plonger dans une piscine naturelle à cinq couleurs lors de votre visite Caño Cristales, mieux connu comme “ Le plus beau fleuve du monde ”.

Photo de fichier. Des écotouristes marchent dans un secteur de Caño Cristales, dans le parc national de La Macarena, dans le département du Meta, Colombie, 23 novembre 2013. REUTERS / José Miguel Gómez

–Goûtez à des dégustations de fruits et / ou de café et observez les oiseaux au milieu de la végétation luxuriante du paysage culturel du café.

-Effectuer circuits d’hydrothérapie, d’aromathérapie et de musicothérapie dans différents centres spécialisés Bogota.

Ce type de tourisme s’adresse aux personnes à la recherche d’expériences de premier ordre, “Des vols en hélicoptère, un glamping avec tout le confort au milieu d’une réserve naturelle, à un cours privé de cuisine moléculaire dans un hôtel de charme”sont quelques-unes des offres de ce segment qui peuvent être trouvées en Colombie.

Le portail touristique colombien recommande visitez Carthagène pour vivre une expérience touristique de luxe inoubliable, car “il offre diverses expériences telles que la marche à travers la ville fortifiée (déclarée site du patrimoine mondial par l’UNESCO) et l’observation des oiseaux dans la volière nationale d’observation des oiseaux de Cartagena de Indias.”

Vue de l’emblématique tour de l’horloge à Cartagena de Indias (Colombie). . / Ricardo Maldonado / Archives

Colombia Travel vous propose ces activités à Carthagène pour vivre ce type de tourisme:

–Louez votre propre île et profitez d’un paradis privé avec la meilleure vue. Vous pouvez choisir entre différents complexes insulaires tels que les îles Rosario et Barú.

–Faire des achats de luxe de grands créateurs de mode et de marques nationales et internationales, nous vous recommandons de visiter le Centre commercial La Serrezuela.

-Profiter de hôtels de luxe où vous pouvez séjourner dans des bungalows modernes qui sont au niveau de la mer et ils ont même un jacuzzi et une piscine privée.

Ce type de tourisme est fait pour ceux qui veulent se recharger avec l’énergie du soleil, c’est pourquoi Colombia Travel recommande des plages comme celles de Santa Marta et de Carthagène; mais ils suggèrent surtout, «L’archipel de San Andrés y Providencia. Dans cet endroit, vous trouverez la merveilleuse «Mer aux sept couleurs» et la troisième plus grande barrière de corail au monde ».

Plages de l’île de San Andrés. Photo: archives.

Voici les activités de tourisme solaire que Colombia Travel recommande sur les plages de ce bel archipel:

-Faire Activités nautiques aussi amusantes que le kitesurf.

–Plongez dans l’une des 30 places disponibles sur l’île d’apprécier la biodiversité qui l’entoure.

-Profitez du sable blanc doux du Plages SoundBay, Spratt Bight et Cocoplum, entre autres.

La Colombie est un pays de plus en plus diversifié dans son offre touristique, ce qui vous permet de profiter de chacun des différents types d’expériences de voyage que vous pourrez découvrir sur votre chemin.

