Le gouverneur de Buenos Aires est préoccupé car chaque jour les cas de coronavirus augmentent (Mariano Sanda)

Ce mardi à midi le gouverneur de Buenos Aires, Axel Kicillof, va s’asseoir avec les maires des communes de la Côte évaluer et commencer à définir quelles mesures restrictives peuvent être prises pour empêcher que les cas de coronavirus continuent de se développer. L’inquiétude s’installe dans le gouvernement de Buenos Aires et augmente avec les infections. La repousse semble être un fait qui devient visible pendant la saison estivale.

Lors de la réunion, qui aura lieu à San Bernardo à partir de 12, seront également les maires de la banlieue. Mais ils y assisteront par vidéoconférence. Bien que l’accent soit mis sur le développement de la saison estivale sur la côte, la courbe de contagion COVID-19 a également commencé à croître dans les villes les plus peuplées de la banlieue. C’est pourquoi tous les maires de la province ont été invités.

De la part de l’Exécutif de Buenos Aires sera le Ministre de la Santé, Daniel Gollan; le vice-ministre de ce portefeuille, Nicolas Kreplak, le chef de cabinet, Carlos Bianco et le Ministre de la Communication, Jesica Rey. Les chefs communaux de la côte n’ont pas encore confirmé leur présence, mais ils estiment qu’ils seront tous au gouvernement. La gravité de l’augmentation des infections mérite une résolution commune.

La principale option envisagée dans le gouvernement Kicillof est la mise en œuvre d’un couvre-feu nocturne. Autrement dit, couper le mouvement la nuit, lorsque les gens se rassemblent dans des soirées privées et des lieux gastronomiques, afin de couper la circulation du virus. Cela a été reconnu par le chef des conseillers du portefeuille de Buenos Aires, Enio Jose Garcia, qui a averti que la mesure “c’est une option”.

Axel Kicillof lors d’une des dernières rencontres avec les maires de la côte

Dans la province, ils excluent la possibilité de fermer complètement la saison. “Il n’y a aucune chance que cela se produise“, ils ont tracé près du gouverneur. Cette même idée a avancé le ministre du Tourisme, Matias Lammens, lors de sa visite à Villa Gesell le matin de ce lundi, bien qu’il ait précisé que la continuité des vacances dépendra du comportement des habitants de la Côte.

«Notre idée n’est pas de clôturer la saison, mais de continuer à insister sur la responsabilité individuelle. Quand cela ne suffit pas, garantir qu’il y a une présence de l’Etat qui dit au citoyen comment agir », a-t-il expliqué lors d’une visite avec le maire local, Gustavo Barrera. En outre, il a assuré que les restrictions “Finalement, ils sont pris” il s’agira de réduire le risque d’affluence, mais pas de suspendre la saison. “Ces mesures vont s’appliquer aux endroits où certains protocoles ne sont pas respectés”, a-t-il précisé.

Kicillof souhaite évaluer en détail les données de chaque commune et le comportement des personnes dans les sites touristiques. Parvenez également à un accord avec les maires pour que la mesure prise soit conjointe. “Si les maires ne sont pas disposés à appliquer la mesure qui est mise en œuvre, cela n’a pas de sens que nous la prenions”, préviennent-ils à La Plata. La responsabilité et le coût de la décision seront partagés.

L’une des dernières images de Pinamar, où les jeunes se concentraient sur les plages et ne respectaient pas les protocoles de base

Au sein du gouvernement de Buenos Aires, ils savent déjà que les chefs communaux de Ensemble pour le changement ne sont pas d’accord avec une mesure possible qui restreint les mouvements de nuit. Au début, une option était que le délai de conformité est compris entre 22 et 6. Les chefs communaux comprennent que cela nuira à l’activité commerciale, l’une des plus touchées pendant la pandémie. C’est pourquoi ils résistent à de telles restrictions en milieu de saison.

Dans une interview avec Infobae, le maire de Mar del Plata, Guillermo Monténégro, s’est assis une posture. «Je ne vois pas possible de provoquer une sorte de fermeture violente et de mettre fin à la saison estivale. Je ne pense pas qu’une activité puisse être fermée. Mais ce n’est pas que vous ne pouvez pas, je pense que vous ne devriez pas. Il existe de nombreuses alternatives précédentes pour parvenir à la fermeture », a-t-il expliqué.

Martin Yeza, le chef communal de Pinamar, était dans la même ligne. En dialogue avec ce médium, il a assuré que «un couvre-feu serait une décision non comprise par les marchands qui l’ont ramé et qui sont aujourd’hui les grands partenaires de l’Etat pour avoir des activités avec des protocoles». Le maire considère qu’interdire la sortie des personnes dans la rue n’arrêtera pas la contagion. “L’annulation des marchands entraînera des conséquences économiques et sociales et ne diminuera pas la courbe de contagion car elle augmenterait la clandestinité”, Tenue.

La plupart des gens respectent les mesures sanitaires dans les rues, mais pas sur les plages (Christian Heit)

À partir du 15 décembre, les autorités sanitaires de la province ont commencé à voir que la courbe de contagion augmentait à nouveau. Les cas ont augmenté de jour en jour jusqu’à atteindre, le 29 décembre, 4417 cas, le pic du mois dernier. Avant ce jour, le gouvernement de Buenos Aires et les municipalités prévoyaient que le principal problème était les fêtes et les réunions clandestines, en plus de la relaxation des personnes bénéficiant de soins de base.

“Pour l’instant, il n’y a pas de risque de saturation mais chaque jour plus de lits sont occupés que libérés”, ont-ils indiqué du bureau du gouverneur. Cette semaine, les ministres, les autorités sanitaires et les maires échangeront des messages à plusieurs reprises. Ce sera une semaine de définitions. C’est ainsi qu’ils l’assimilent à La Plata. La réunion de demain permettra de poser un diagnostic plus précis et d’évaluer les mesures à prendre. Si ce n’est pas le couvre-feu, quelles sont les options.

À partir d’aujourd’hui dans le AMBA il y a un 55% lits de thérapie intensive qui sont occupés, alors qu’à l’intérieur 38%. Il y a de la disponibilité mais ils doivent tenir compte du retard des dossiers. Les résultats des infections de cette semaine ne seront visibles que dans quinze jours. C’est la raison pour laquelle le gouvernement de la province hâte la décision. Il faut le prendre maintenant pour qu’il ait un impact à court terme et que le virus ne continue pas à fonctionner.

Le vice-ministre de la Santé, Nicolás Kreplak, a donné un aperçu du renversement que le gouvernement Kicillof envisage de réaliser. “Nous n’aimons pas prendre de mesures inamicales, mais nous devons prendre des mesures fortes et efficaces”, il a condamné. Ce qui commencera à être défini demain, c’est ce que sont ces mesures et le consensus dont elles font l’objet.

