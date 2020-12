Axel Kicillof a évoqué la campagne de vaccination contre le coronavirus à Buenos Aires

Après l’arrivée du Spoutnik V contre le coronavirus, le gouverneur de la province de Buenos Aires, Axel Kicillof, a évoqué la campagne de vaccination que son administration prépare et a annoncé que lors des opérations il peut y avoir des «moments dramatiques» parce que c’est une dose “qui agit à moins 18 degrés et que lorsque vous la retirez (de cette température) vous avez le temps de l’appliquer” parce qu’après un certain temps elle ne fonctionne plus.

«Pour moi, le vaccin est un verre d’eau dans le désert. Enfin, la science – et en un temps record – apporte une réponse à ce problème que nous avons, qui est le virus qui nous séduit. Dès mardi, en Argentine nous allons le combattre », a souligné le président de Buenos Aires.

Lors de sa participation à l’émission Hagan algo, que le journaliste Iván Schargrodsky dirige sur l’écran du C5N, l’ancien ministre de l’Économie a souligné les difficultés qui peuvent survenir du fait qu’il s’agit d’une tâche «qui n’a jamais été faite» et «qui est la plus grande des l’histoire”.

«Dans la province, nous concevons une opération extrêmement ambitieuse et très complexe qui, en raison de problèmes de logistique, de demande ou d’approvisionnement, peut avoir des moments dramatiques en ce qui concerne la distribution actuelle d’un vaccin qui agit à moins 18 degrés Vous avez le temps de l’appliquer », a prévenu Kicillof.

La province de Buenos Aires a reçu 123 mille doses du vaccin russe (REUTERS / Sergey Pivovarov)

Sur ce point, le gouverneur a souligné l’importance que les différents acteurs participant à la campagne soient «très synchronisés», tout en précisant que «si la chaîne du froid est coupée, ce n’est pas que ça fait mal, mais que ça ne fait rien, c’est comme injecter quelque chose d’inoffensif ».

«Je crois que pour une grande majorité, parmi lesquels je me retrouve, en tant que personne, en tant que citoyen, en tant que père, en tant qu’être humain, que le vaccin est arrivé fait partie d’une épopée. Ce n’est pas le Kirchnerisme, le gouvernement ou Alberto (Fernández), qui fait partie d’une épopée qui en si peu de temps une réponse est apparue », a-t-il dit.

D’autre part, il a également interrogé un secteur de l’opposition qui “dit ne pas aimer le” Spoutnik V “comme s’il s’agissait de quelque chose”, alors que la pandémie est “un problème grave et grave qui a coûté la vie à des millions de personnes. de personnes dans le monde, ce qui met l’économie sous contrôle ».

«La vaccination n’est pas un acte individuel car si le virus circule intensément, cela commence à atteindre les personnes à risque. Pour cette raison, les gens qui de manière irresponsable ne prennent pas soin d’eux-mêmes ne sont pas seulement leur problème, c’est pourquoi c’est un problème de santé publique », a-t-il ajouté.

Le gouverneur de Buenos Aires a défendu l’efficacité de Spoutnik V

Dans ce sens, Kicillof a assuré qu’il “allait se faire vacciner” parce qu’il faisait des tournées “en thérapies intensives” dans certains hôpitaux de Buenos Aires et a demandé de mettre fin à ce qu’il considérait être “Une campagne très intense pour discréditer et générer de l’incertitude” sur les doses arrivées en Argentine en provenance de Russie.

«Parfois, il s’agit d’une campagne directement anti-vaccinale. Si nous n’avions pas apporté le vaccin, ils auraient crié. Nous avons apporté le vaccin, ils n’aiment pas celui que nous avons apporté. Les réseaux sociaux en regorgent, car il y a des trolls et il y a des leaders du macrismo, qui travaillent tous dans cette direction. Cela doit être coupé “, critique.

Enfin, le président provincial a ratifié que dans son district la campagne pour appliquer cette injection débutera “mardi avec le personnel de santé” et a précisé qu’un site en ligne est déjà disponible pour que toute personne intéressée puisse s’inscrire, mais le même «Il ne s’agit pas de prendre rendez-vous, car les dates n’ont pas encore été définies, ni de donner son consentement», mais «c’est uniquement pour recevoir des informations».

«Nous avons ouvert un site Web et le 2 janvier, nous aurons une application mobile sur laquelle vous pourrez vous inscrire. Près de 300 mille personnes se sont déjà inscrites sur la page vaccinatepba.gba.gob.ar. En trois jours, sans diffusion, nous avons eu une explosion dans les inscriptions », a-t-il fermé.

