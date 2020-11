Gouverneur Axel Kicillof

Après que le président Alberto Fernández a annoncé la fin de l’isolement obligatoire dans la zone métropolitaine de Buenos Aires, pour passer à une étape de distanciation sociale préventive obligatoire, le gouverneur de Buenos Aires Axel Kicillof a donné une conférence de presse dans laquelle il a assuré que “Avec la quarantaine, nous évitons une catastrophe d’une ampleur inimaginable.”

“Nous sommes fiers parce que nous avons célébré aujourd’hui la dixième semaine consécutive de cas dans la province de Buenos Aires. En épidémiologie, cela signifie que nous sommes passés de 5 300 cas par jour à cette semaine où en moyenne nous en aurons 1 900 par jour. En 10 semaines, les cas ont chuté d’un tiers », a déclaré le président.

Kicillof a averti qu ‘”il s’agit toujours d’un montant très important, mais la vérité est qu’il a une trajectoire descendante systématique, quoique lente”. À son tour, il a souligné que la même chose se produit en ce qui concerne les lits de soins intensifs: «Hier, 730 lits de soins intensifs étaient occupés. Le 10 septembre, il y avait 1 250 lits occupés, presque le double ».

Et a dessiné un panorama de ce qui se passe à l’intérieur de la province. Là, dit-il, on observe une situation inverse. “Nous sommes passés de 490 cas la dernière semaine d’août à 1500 cas il y a deux semaines”, a-t-il déclaré. “Mais la nouveauté est que cette dynamique d’ascension a été interrompue et encore aujourd’hui on voit une légère décroissance ».

Après avoir souligné que la situation actuelle est une conséquence du “sacrifice et des efforts énormes” consentis par la population tout au long de cette période “et de tout ce que nous avons cessé de faire”, le gouverneur a expliqué que ces chiffres permettent «À partir de mardi prochain dans une nouvelle phase dans le Grand Buenos Aires».

Pour l’avenir, il a annoncé qu’ils chercheraient désormais à «passer de l’aplatissement de la courbe des cas à son écrasement». Pour ce faire, il a annoncé cinq mesures: “Soutenir et approfondir la recherche active, renforcer les directives de soins, adopter une politique de distanciation intelligente, appliquer une surveillance active des contacts étroits et enfin faire l’isolement et une quarantaine ciblée.”

Concernant le quatrième point, Kicillof a rappelé que selon le protocole mis en œuvre jusqu’à présent, lorsqu’une personne était en contact étroit et ne présentait pas de symptômes, l’indication était qu’elle ne devait rester isolée que pendant 15 jours. Cela changera à partir de la semaine prochaine: «Maintenant, qu’il soit asymptomatique ou non, nous allons également faire un test. Avec la diminution des cas, nous avons la capacité de le faire. Le but est d’aller trouver le virus. “

En ce qui concerne les flexibilités, il a dit que “si les cas continuent de diminuer à ce rythme”, de nouvelles activités pourraient être activées dans les jours à venir. Par exemple, le fonctionnement à l’intérieur des restaurants et des bars, avec circulation d’air naturelle et limite de personnes. Idem pour les gymnases. Les activités sportives seront également autorisées à l’intérieur avec jusqu’à dix personnes et une ventilation naturelle, et les activités seront étendues sur les chantiers de construction.

Au cours de la conférence, le président a également évoqué la les garçons retournent à l’école, après quelques différends avec le gouvernement de la ville de Buenos Aires, qui a annoncé que tous les élèves peuvent retourner en classe à partir de lundi prochain, dans les écoles publiques et privées de la capitale fédérale.

«Il y a eu tellement de tumulte sur cette question qu’il faut le clarifier: dans 26 communes considérées à faible risque, des cours en présentiel sont en cours de reprise, pour certains groupes et sous certaines conditions. Et dans 82 communes sans risque, ils ont pu mettre en place des activités de reconnexion dans les bâtiments mais à l’extérieur », a-t-il conclu.

