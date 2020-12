Azalia Ojeda sur Lupita Jones: “Elle est tellement amère” (Vidéo: Ventaneando)

Depuis que les reines de beauté se sont réunies sur un front commun pour dénoncer les abus et les délits dont elles ont souffert Lupita Jones, les eaux semblent s’être calmées. Au cours des dernières semaines, aucune nouvelle accusation ou témoignage non publié n’a émergé concernant les mauvais traitements qui ont lieu dans le cadre du concours de beauté universel mexicain.

Toutefois, Azalia Ojeda a de nouveau élevé la voix contre Lupita Jones. Dans une interview à Ventaneando, il a rappelé le jour où il l’a rencontrée, il y a plus de 20 ans, et le cauchemar que l’organisateur lui a fait vivre lors de sa apparition à Nuestra Belleza México, en 1996.

“Je me souviens qu’une semaine je jure devant Dieu que j’ai mangé de la laitue et dix amandes»A rappelé Ojeda, qui est devenue célèbre au niveau national en 2001 après avoir participé à Big Brother.

«’Lupita’ m’a dit ‘eh bien, oui, je vais t’envoyer dans un endroit où ils te donneront des massages, et voyons voir, et sinon, voyons si tu dois avoir des fous.’ Puis ma mère s’est retournée et a dit: «Non, elle est trop jeune pour faire des choses. S’ils l’acceptent comme ça, bien, sinon, retirez-le. Et le traitement envers nous était très méprisant «Ils sont gros, ne mangent pas tellement…» », a-t-il raconté.

Azalia Ojeda et Lupita Jones (Photo: Instagram @lupjone) s @Azalia la negra

A cette époque, Azalia avait 24 ans. Elle a réussi à se positionner parmi les six finalistes, mais au milieu du concours, une femme nommée Carmen, membre de l’organisation, aurait extorqué de l’argent à sa mère.

«J’étais parmi les six finalistes, une des personnes que je vous ai dit s’appelait Carmen, je ne me souviens plus de son nom de famille, c’était sa main droite, elle s’est approchée de ma mère et lui a dit que j’avais déjà été parmi les six finalistes. Que si ma mère était intéressée, mot pour mot, que je sois parmi les trois places, que je ne lui ai pas promis la première place, car elle devait mogar avec une petite quantité de laine “, a assuré l’ancien concurrent de Big Brother, connu sous le nom de “la negra”.

En outre, Azalia a commenté les insultes et les attaques de Lupita Jones envers les reines de beauté, et a déclaré que cela était dû à l’obsession malsaine que l’organisateur sent que personne ne la dépasse. Entre autres délits, l’ancienne Miss Univers a qualifié Sofía Aragón de “fausse”, “ingrate”, “manipulatrice”, “déprimée” et insalubre, alors qu’elle affirmait que d’autres Mises étaient “alcooliques” et “toxicomanes”.

«J’ai l’impression qu’ils n’ont pas gagné notre beauté parce qu’elle-même [Lupita] les a boycottés. J’ai l’impression qu’elle est si malade, si affamée de «j’étais notre beauté au Mexique, je ne veux pas qu’il y ait plus comme moi». Parce que si vous voyez mes photos de quand j’étais avec elle, la dame a beaucoup de chirurgies, regardez son visage, sur quoi se base-t-elle pour les appeler grosses? Qu’est-ce qui se fonde sur le fait de les appeler alcooliques, c’est que la dame n’a jamais bu une goutte d’alcool? Et est-ce que cela fait de vous un alcoolique? », Commenta-t-elle.

«Quelle est la base pour leur dire que ce sont des salopes? Est-ce que la dame n’est pas tombée amoureuse? N’as-tu jamais fait l’amour? Peut-être pas, c’est peut-être pour ça qu’elle est si amère Et vous avez le courage de les appeler ainsi, non? Tellement méprisant », a-t-il ajouté.

Enfin, il a assuré que s’il devait envoyer un message à Lupita Jones, il lui dirait qu’il «se sent désolé pour elle».

«Cela me rend très désolé, cela me rend très désolé parce qu’à la fin, l’abus de pouvoir et Karma l’ont atteint. Espérons qu’ils l’enlèvent », a-t-il déclaré.

