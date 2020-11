Le président du Comité International Olympique (CIO), Thomas Bach. . / EPA / LAURENT GILLIERON / Archives

Tokyo, 15 novembre . .- Le président du Comité International Olympique (CIO), Thomas Bach, est arrivé au Japon ce dimanche pour aborder les préparatifs des Jeux Olympiques de Tokyo avec le gouvernement et les organisateurs de l’événement lors d’une série de réunions qui ils dureront jusqu’à mercredi.

La visite au Japon du chef du CIO est la première depuis que cet organe et l’exécutif japonais ont décidé en mars dernier de reporter l’événement à l’été 2021 en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus.

Bach prévoit de tenir une réunion ce lundi avec le Premier ministre, Yoshihide Suga, et de participer le même jour à une réunion avec le comité d’organisation des Jeux de Tokyo, à laquelle participera le gouverneur de la capitale japonaise, Yuriko Koike.

Le président du CIO prévoit également de visiter mardi le nouveau stade olympique de Tokyo et de se présenter devant les médias mercredi à l’issue de ses rencontres avec les responsables de l’organisation.

On s’attend à ce qu’au cours de ces réunions, les dernières mesures proposées par les hôtes soient analysées afin de contrôler les contagions possibles entre les athlètes, le personnel des Jeux et le public pendant la compétition olympique.

Bach et les organisateurs japonais prévoient également de faire état des dernières nouvelles sur les progrès réalisés dans le développement d’un vaccin contre la covid-19 et son possible impact positif sur les Jeux, selon les médias locaux.

Tant le président du CIO que les hôtes des prochains Jeux ont insisté ces derniers mois sur leur volonté d’organiser les Jeux en 2021 quelle que soit la situation pandémique et si le vaccin est disponible ou non.