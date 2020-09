La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a appelé mardi le gouvernement russe à mener une « enquête exhaustive, transparente et indépendante » sur l’intoxication subie par l’opposition Alexei Navalni ou au moins collaborer à la réalisation d’un.

Après avoir célébré que l’opposant est sorti du coma, le chef des droits de l’homme de l’ONU a considéré « Très inquiétant le nombre de cas d’empoisonnement et d’autres formes de meurtres sélectifs de citoyens russes ou d’anciens citoyens, tant en Russie que dans d’autres pays, qui se sont produites au cours des deux dernières décennies. «

En outre, il a fait valoir qu’il est « très malheureux et difficile à expliquer ou à justifier », « l’incapacité dans de nombreux cas de traduire les responsables en justice et de rendre justice aux victimes et à leurs familles ».

Étant donné que les agents neurotoxiques et les isotopes radioactifs tels que Novichok – la substance avec laquelle Navalni aurait été empoisonné et a également été utilisé contre l’ancien espion Sergei Skripal – et Polonium-210 – utilisé contre l’ancien espion Alexander Litvinenko – sont des substances très complexes et ils proviennent de sources extrêmement difficiles à retracer, cela «soulève de nombreuses questions». « Pourquoi des substances comme celles-ci sont-elles utilisées? Qui les utilise? Comment les obtiennent-elles? », A déclaré l’ancien président chilien.

De plus, Bachelet a rappelé qu’avant l’intoxication présumée, le 20 août, Navalni avait été harcelé, arrêté et attaqué à plusieurs reprises, tant par les autorités que par des assaillants non identifiés. Ainsi, a-t-il souligné, « il était évident que Navalni avait besoin de la protection de l’Etat », « même si ses activités agaçaient le gouvernement ».

Le chef des droits de l’homme de l’ONU a souligné qu ‘ »il ne suffit pas de nier qu’il a été empoisonné et d’exclure la nécessité d’une enquête approfondie, indépendante, impartiale et transparente sur cette tentative d’assassinat ». « Il appartient aux autorités russes d’enquêter sur l’auteur de ce crime, un crime très grave perpétré sur le territoire russe« , a tenu.