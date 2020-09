Il assure que le Gouvernement n’a mis en œuvre aucune des recommandations qu’il lui a transmises en septembre 2019

MADRID, 14 sept. (EUROPA PRESS) –

La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a dénoncé que le Nicaragua n’avait pas fait de progrès dans le domaine des droits de l’homme ces derniers mois et que la loi d’amnistie « favorisait l’impunité » pour les responsables » graves violations des droits de l’homme ».

« Depuis ma dernière mise à jour orale sur le Nicaragua en juillet dernier, aucun progrès n’a été observé dans la situation des droits de l’homme ni aucun signe du gouvernement de résoudre de manière constructive les tensions et les problèmes structurels qui ont déclenché la crise sociopolitique en avril 2018 », a déclaré Bachelet , dans son discours à la quarante-cinquième session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, à Genève.

Bachelet a déclaré que son bureau avait enregistré ces derniers mois « 30 cas de menaces et d’intimidations contre des défenseurs des droits humains, des journalistes, des étudiants, des dirigeants paysans et des membres du clergé catholique, entre autres ».

La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a dénoncé que la loi d’amnistie «a favorisé l’impunité des responsables de graves violations des droits de l’homme» et a rappelé qu’elle avait elle-même mis en garde contre ce risque à plusieurs reprises.

À cet égard, il a indiqué que, selon les organisations de la société civile, il y a 94 personnes «perçues comme des opposants au gouvernement» qui «continuent d’être arbitrairement privées de liberté, principalement accusées de crimes de droit commun».

Bachelet a souligné que la pandémie de coronavirus « continue d’affecter » une multitude de droits, y compris les droits économiques, sociaux et culturels. Après avoir rappelé que la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) prédit une baisse de 8,3% de l’économie nicaraguayenne avec une augmentation du chômage et du niveau de pauvreté, la Haut-Commissaire a assuré que la réponse du Gouvernement de Managua « a inclus des violations de la liberté d’expression et des licenciements de personnel médical » et « continue de montrer la nécessité d’une plus grande transparence et diffusion de l’information ».

«Les données officielles ne sont communiquées qu’une fois par semaine et manquent d’informations épidémiologiques détaillées», a-t-il dénoncé, pour rappeler par la suite que l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a déjà admis qu’elle a dû recourir à des données provenant de «sources non officielles». « pour analyser la situation dans le pays.

Bachelet a déclaré qu’elle était « particulièrement » préoccupée par le « manque d’informations désagrégées sur les impacts de la pandémie sur les peuples autochtones et les descendants d’Afro, ainsi que sur les mesures spécifiques adoptées en leur faveur ».

SIGNALER L’AUGMENTATION DES FÉMINICIDES

Bachelet a également évoqué l’augmentation des «fémicides» au Nicaragua qui ont été dénoncés par des organisations de femmes, avec 50 crimes de ce type enregistrés jusqu’au 31 août contre 44 à la même période en 2019.

La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a indiqué que son bureau était > par la différence avec les données officielles du Gouvernement nicaraguayen, qui ne mentionnent que >, mettant ainsi en évidence « un éventuel sous-enregistrement », « qui rendrait également difficile l’adoption de mesures efficaces pour lutter contre ces crimes ».

Bachelet a également évoqué la situation de la liberté de la presse et dénoncé les poursuites pour diffamation et insultes ouvertes contre deux journalistes et les actes « d’intimidation et de harcèlement de la police nationale » contre les directeurs et le personnel de deux stations de radio critiques à Bluefields et León. « Les récentes décisions fiscales imposées à trois médias sont également préoccupantes, ce qui pourrait affecter leur continuité en tant que médias d’information », a-t-il ajouté.

Enfin, il a assuré que la plupart des recommandations formulées dans son rapport de septembre 2019, y compris celles sur les réformes électorales et institutionnelles, « n’ont pas encore été mises en œuvre, ce qui a conduit à la perpétuation de l’impunité et de nouvelles violations. « .