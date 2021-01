. / EPA / Giuseppe Cacace / Archives

Écriture sportive, 12 janvier . .- L’organisation de la Coupe du monde de Formule 1 a dévoilé ce mardi le calendrier révisé de la saison 2021, qui laisse le Grand Prix de Bahreïn comme date d’ouverture de la saison entre le 26 et le 28 mars et retarde l’Australie au mois de novembre.

La Formule 1 a expliqué dans un communiqué que l’évolution de la pandémie ne permettra pas à la saison de démarrer à Melbourne, comme il était d’usage, bien que le grand cirque de sport automobile prévoie de se rendre en Australie en 2021.

Ce Grand Prix se tiendra du 18 au 21 novembre, après un accord conclu avec les autorités locales.

Les restrictions de voyage affectent également le Grand Prix de Chine, qui ne pourra pas avoir lieu aux dates prévues. Les promoteurs évalueront avec les autorités la possibilité d’inscrire cette course dans le calendrier, si possible.

Par conséquent, Imola sera le circuit qui accueillera le Grand Prix de Formule 1 le 18 avril.

Le réglage du test du 2 mai, une semaine avant le Grand Prix d’Espagne, qui se tiendra sur le circuit Barcelone-Catalogne, est toujours en attente de confirmation.

Suite à ces changements, le nombre de courses programmées pour la saison 2021 reste à 23.

La saison débutera une semaine plus tard que prévu à Bahreïn et se terminera à Abu Dhabi le 12 décembre, avec l’espoir qu’il y aura peut-être un public dans certaines courses.

– Le calendrier des courses de Formule 1 mis à jour pour 2021 est le suivant:

28 mars – Bárein (Sakhir)

18 avril – Italie (Imola *)

2 mai – À confirmer

9 mai – Espagne (Barcelone)

23 mai – Monaco (Monaco)

6 juin – Azerbaïdjan (Bakou)

13 juin – Canada (Montréal)

27 juin – France (Le Castellet)

4 juillet – Autriche (Spielberg)

18 juillet – Royaume-Uni (Silverstone)

1 août – Hongrie (Budapest)

29 août – Belgique (Spa)

5 septembre – Hollande (Zandvoort)

12 septembre – Italie (Monza)

26 septembre – Russie (Sotchi)

3 octobre – Singapour (Singapour)

10 octobre – Japon (Suzuka)

24 octobre – États-Unis (Austin)

31 octobre – Mexique (Mexico)

7 novembre – Brésil (Sao Paulo)

21 novembre – Australie (Melbourne *)

5 décembre – Arabie Saoudite (Djeddah **)

12 décembre – Abu Dhabi (Yas Island)

* Les révisions du calendrier sont soumises à l’approbation du World Motor Sports Council

** Sous réserve de l’approbation du circuit