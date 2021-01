Le crédit est destiné aux micro-entrepreneurs. (Photo: Cuartoscuro)

Au milieu de la pandémie COVID-19[feminine, qui met le pays en échec, le gouvernement mexicain offre un certain soutien pour faire face à la contingence économique, comme c’est le cas du crédit jusqu’à 50 000 pesos qui profite aux petits entrepreneurs.

Il s’agit d’une aide économique qui est accordée aux intéressés, avec l’intention de réactiver leurs établissements de manière plus simple, plus sûre et plus accessible.

Dit crédit productif direct Il fonctionne avec des frais fixes, en collaboration avec le ministère de l’Économie et en pesos mexicains.

Prêts allant de 20 000 à 50 000 des pesos sont fournis par la Banco del Bienestar, afin de réactiver l’économie du pays fortement fracturée par la pandémie COVID-19.

Le montant minimum est de 20 000 pesos. (Photo: Jovani Pérez / Infobae Mexique)

Les points les plus pertinents de ce type de crédit sont:

*Le montant minimum est de 20000 pesos et un maximum de 50000.

* Le délai pour le régler est de 18 mois, plus trois mois de grâce, c’est-à-dire qu’il commencera à être payé jusqu’au quatrième mois après sa livraison.

* Il s’adresse aux micro-entrepreneurs.

* Il a un taux d’intérêt compétitif de 10%, en dessous de la moyenne marquée de 30%.

* Il y aura un total de 21 mois pour rembourser la dette, soit plus d’un an et demi.

* Il n’y aura pas d’intermédiaires.

Comment le traiter?

* L’intéressé doit entrer sur le site Internet de Banco Bienestar: Cliquez ici.

* Plus tard, vous devrez sélectionner le prêt dont vous avez besoin et suivre quelques étapes.

* Entrez les documents et les données qu’ils demandent, y compris RFC.

Exigences

* Être une personne physique exerçant une activité productive en développement, c’est-à-dire dont le but est de produire des biens et de commercialiser des produits ou d’offrir des services pour la génération de revenus.

* Plus de 18 ans.

* Résident mexicain.

* Avec activité commerciale.

* Présenter une pièce d’identité officielle valide.

* Avoir CLABE interbancaire et compte au nom de l’intéressé.

* Signature FIEL.

* CURP

* Fournissez un email.

Selon Banco del Bienestar, le temps de réponse pour l’approbation du crédit est d’environ deux à 15 jours.

Il est important de noter que le le domicile de l’entreprise ou de l’activité exercée par l’intéressé doit être dans l’une des communes éligibles, que vous trouverez sur le lien suivant: cliquez ici.

En octobre de l’année dernière, Diana Álvarez Maury, directrice de Banco Bienestar, a expliqué que le processus, l’encaissement et les paiements seront effectués via Internet, où ils demanderont la signature électronique et un compte bancaire au nom du demandeur.

Il a rappelé que l’initiative vise, dans un premier temps, à renforcer le fonctionnement de 10 000 unités de personnes physiques dans le régime d’incorporation fiscale (RIF).

Ainsi que les personnes inscrites au régime d’activité commerciale, mais qui ont la capacité de l’étendre, en fonction de la demande.

«Au Mexique, il y a plus de quatre millions d’entreprises, dont 97% sont des micro-entreprises de moins de 10 travailleurs. Cela témoigne du fait que le plus grand nombre d’entrepreneurs créateurs d’emplois sont les microentrepreneurs exclus des prêts qui leur permettent de se développer, de devenir plus forts et d’avoir une possibilité d’évolution », a-t-il rappelé.

De son côté, la chef de l’unité de développement productif, Ana Bárbara Mungaray, a évoqué l’importance de la plateforme MIPYMES MX du ministère de l’Économie pour la formation des petits entrepreneurs, et l’a souligné avec le soutien du système allemand de caisses d’épargne. Caisse d’épargne et Banco del Bienestar, le cours «Comment gérer un prêt» a été conçu, à travers lequel il cherche à obtenir un meilleur parmi les bénéficiaires de ce financement productif.

