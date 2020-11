L’action de la date 2 de la Coupe de la Ligue professionnelle se poursuit

La deuxième date de la Coupe de la Ligue professionnelle. Après les triomphes de la journée d’ouverture de Huracán et Aldosivi, ce samedi, il y a trois matches: Banfield reçoit Godoy Cruz. Plus tard, à 18h30 San Lorenzo sera un local pour les étudiants. Dans le dernier quart de travail de la journée, River jouera sur le court Independiente contre Rosario Central à partir de 21h15.

BANFIELD CONTRE GODOY CRUZ

Pour la Zone 3, l’équipe Javier Sanguinetti a fait ses débuts victorieux contre la rivière de Marcelo Gallardo. Lors des débuts officiels de l’ancien joueur de Taladro en tant qu’entraîneur, l’équipe de la zone Sud a réalisé un excellent travail et remporté une précieuse victoire 3-1 à l’extérieur. Son rival cet après-midi est le casting de Mendoza, qui est tombé à Rosario Central, en tant que visiteur, 2-1.

L’histoire entre les deux marque un léger avantage pour Godoy Cruz, qui a triomphé dans six des 17 matchs auxquels ils ont joué. Banfield a gagné quatre fois et a attiré les sept autres.

Formations:

Arbitre: Ariel Penel

Stade: Florencio Sola

SAN LORENZO VS ÉTUDIANTS

Les deux équipes sont issues d’un match nul et vierge le premier jour de la Coupe de la Ligue professionnelle. Au début de Mariano Soso, San Lorenzo a égalisé contre Argentinos, tandis qu’Estudiantes ne pouvait pas avec Aldosivi à Mar del Plata.

Dans la perspective du deuxième match de la journée en Zone 5, l’entraîneur de Cyclone pariera à nouveau sur les mêmes titres. Pour sa part, DT Pincha Leandro Desábato, Il a un doute pour aller jouer au Nouveau Gazomètre: Iván Erquiaga peut répéter sur le côté gauche ou Nicolás Pasquini, qui est arrivé de Lanús, pourrait entrer.

L’histoire entre les deux est favorable à l’équipe de Boedo: San Lorenzo a remporté 76 des 182 matches. Les élèves ont célébré 55 fois et il y a eu 51 tirages.

Formations possibles

San Lorenzo: Fernando Monetti; Víctor Salazar, Federico Gattoni, Alejandro Donatti et Bruno Pittón; Lucas Menossi, Diego Rodríguez et Juan Ramírez; Oscar Romero; Mariano Peralta Bauer et Ángel Romero. DT: Mariano Soso.

Élèves: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Mauricio Guzmán, Nicolás Bazzana et Nicolás Pasquini ou Iván Erquiaga; Angel González, Iván Gómez, Javier Mascherano et Diego García; Martín Cauteruccio et Leandro Díaz. DT: Leandro Desábato.

Arbitre: Fernando Espinoza

Temps: 18h30

Stade: Nouveau gazomètre

la télé: Fox Sports Premium

Positions de zone: