Aldosivi contre Union

Unión de Santa Fe a battu Aldosivi en tant que visiteur 3 à 1 à Mar del Plata, dans un match correspondant à la Zone de complémentation A de la Coupe Diego Maradona, et avec ce résultat était à trois points de Rosario Central, actuel leader du groupe. Le match s’est joué au stade José María Minella de la station balnéaire, sous l’arbitrage de Silvio Trucco. Les buts de l’Union ont été convertis par Mauro Luna Diale, Ezequiel Cañete et Juan Manuel García, et les buts d’Aldosivi ont été marqués par Francisco Grahl. Avec cette victoire, Unión atteint 7 points et se situe trois derrière Central, à l’issue de cette phase, tandis qu’Aldosivi prolonge sa séquence sans victoire à Mar del Plata, qui atteint désormais près d’un an.

L’équipe dirigée par Juan Manuel Azconzábal est allée chercher le match dès le début, encouragée par la chance minimale d’atteindre le sommet du groupe, et bien qu’Aldosivi ait semblé trouver des espaces au milieu de terrain devant la proposition du visiteur, le L’équipe de Santa Fe a imposé sa haute pression et a ouvert le score à 5 minutes, avec une main droite de Luna Diale après un contre mené par García. Quelques minutes plus tard, Unión a eu une double chance d’étendre l’avantage, avec une puissante main droite de Franco Troyansky dans la surface à 20, arrêté par Fabián Assman à deux mains, puis avec le rebond que Juan Nardoni a envoyé avec un pied droit ouvert sur la barre transversale. .

(FotoBaires)

Avec son jeu à droite et très peu d’associations en attaque, Aldosivi n’a presque pas dérangé le gardien visiteur Sebastián Moyano en première mi-temps, au-delà d’un dangereux centre avec un ballon arrêté par Francisco Grahl à 39 ans. A 41 minutes, Assman Il a évité une nouvelle chute de son arc en détournant un tir de Nardoni dans un heads-up.

Le local est sorti avec plus de décision dans l’effectif, a acculé Union, qui a dû beaucoup recourir aux fautes pour couper le match, et a réussi l’égalité à 32 minutes, avec un penalty converti par Grahl. Mais Unión a récupéré rapidement et a repris la tête trois minutes plus tard, grâce à un superbe tir du coup franc de Cañete, qui plaçait une main droite de près de 30 près du poteau gauche d’Assman, à l’extérieur de la barrière. À la troisième minute récupéré, un centre coupé de la droite après une montée de Claudio Corvalán a trouvé García dans la petite zone, qui avec son cou-de-pied droit a mis le final 3 à 1. À la dernière date, Aldosivi affrontera la Défense et la Justice en tant que visiteur, tandis que Unión sera local au Conseil.

Formations:

Aldosivi: Fabian Assman; Emanuel Iñíguez, Jonathan Schunke, Mario López Quintana et Lucas Villalba; Javier Iritier, Matías Villarreal, Leandro Maciel et Francisco Grahl; Federico Andrada et Lucas Di Yorio. DT: Guillermo Hoyos.

Syndicat: Sebastián Moyano; Federico Vera, Franco Calderón, Matías Nani et Claudio Corvalán; Gastón González, Ezequiel Cañete, Juan Ignacio Nardoni et Mauro Luna Diale; Franco Troyansky et Juan Manuel García. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Arbitre: Silvio Trucco.

Stade: José María Minella (Mar del Plata).

la télé: TNT Sports.

San Lorenzo vs Gymnastique

San Lorenzo est tombé à domicile par 2 à 1 contre Gimnasia y Esgrima et a manqué de chances d’atteindre la première place dans la zone B de la phase de champion, un espoir que l’équipe de La Plata maintient après les buts marqués par Eric Ramírez et Lucas Barrios, ancien Hurricane, tandis qu’Ángel Romero égalisait temporairement la tête à Boedo.

Formations:

Arbitre: Nicolás Lamolina.

Stade: Pedro Bidegain.

la télé: Fox Sports Premium.

Ateliers vs Banfield

Banfield, qui a un score idéal avec trois victoires dans le même nombre de matchs, cherche une nouvelle victoire pour s’assurer à l’avance une place en finale de la Coupe Diego Maradona quand je visite dans le Mario Kempes à Ateliers de Cordoue, c’est escorte et la dernière chance est jouée. Le match est contesté avec l’arbitrage de Patrick Loustou et est retransmis en direct sur TNT Sports.

Le Drill vient de transformer le résultat en Santa Fe avant Colomb, où il a été imposé 2 à 1, et de cette façon s’est échappé à la pointe de la zone de championnat B, qui mène avec 9 unités, quatre de plus que le T, que dans L’argent égalé avant Gymnastique (2-2), et est resté avec 5 points.

Plus en arrière apparaissent dans le tableau San Lorenzo (4) et Gymnastique (7), en attente d’une visite Banfield pour arriver avec des possibilités à la dernière date.

Pour le match à Kempes, l’Uruguayen Alexandre Médine, a le retour de l’archer récupéré Marcos Diaz.

Formations:

Arbitre: Patricio Loustou.

Stade: Mario Alberto Kempes.

la télé: TNT Sports.

Avec des informations de .

JE CONTINUE DE LIRE

Racing a fait match nul avec Central Córdoba et ne pourra pas non plus disputer la finale de la zone de complément.

Avec une pluie de buts et un arbitrage controversé par Pitana, Independiente est tombé à Arsenal et n’a eu aucune chance d’atteindre la finale

Entre les prélèvements et les contrôles antidopage, River a donné la liste des concentrés pour le duel avec Palmeiras