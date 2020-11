Les équipes viennent à cette rencontre avec une chance mitigée. Le local est motivé par la victoire obtenue la veille, tandis que la visite a besoin de revenir au triomphe après avoir chuté contre Rosario Central.

Banfield a battu River Plate 3-1 lors de son match précédent et cherchera un autre résultat favorable à domicile.

Godoy Cruz a perdu contre Rosario Central 1 à 2.

Le match correspondant à Zone 3 – Date 2 d’Argentine – LPF Cup 2020 se joue aujourd’hui à 16h00 à El Lencho.

L’entraîneur de Banfield, Javier Sanguinetti n’a pas confirmé sa formation, mais on estime qu’il sera 4-5-1 avec Mauricio Arboleda dans le but; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo et Claudio Bravo sur la ligne défensive; Jorge Rodríguez, Giuliano Galoppo, Mauricio Cuero, Martín Payero et Fabián Bordagaray au milieu; et Agustín Fontana dans l’attaque.

De leur côté, ceux menés par Diego Martínez se lancent sur le terrain avec une stratégie 4-4-2 avec Nelson Ibáñez sous les trois bâtons; Hugo Silva, Marcelo Herrera, Leonel González, Damián Pérez en défense; Renzo Tesuri, Jalil Elías, Juan Andrada et Martín Ojeda au milieu de terrain; et Tomás Badaloni et Victorio Ramis à l’avant.

L’arbitre désigné pour le match est Ariel Penel.