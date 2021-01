Arsenal vs ouragan

El Globo vient de sa défaite avec les Argentins dans le Ducó (Photo: Ouragan officiel)

Arsenal et Huracán, sans aucune chance d’atteindre la finale, respecteront le formalisme de disputer leur cinquième et dernier match pour la zone de championnat A de la Coupe Diego Maradona. Le match est programmé au stade Julio Humberto Grondona de Sarandí, à partir de 19,20, avec arbitrage de Nazareno Arasa et l’émission TNT Sports.

Avec Boca déjà classé, Ass et Globo étaient inconscients de la lutte pour la première place du deuxième date où les deux ont perdu leur premier match dans cette instance de la compétition.

L’équipe de Sergio Rondina a été éliminé à la fin de la troisième journée mais dans la quatrième, jouée le week-end dernier, il s’est fait plaisir en battant en visiteur Indépendant (4-3) dans un spectacle passionnant qui a marqué le départ de Lucas Pusineri dans le rouge. ouragan, pour sa part, a gaspillé ses chances lundi dernier, lorsqu’il a perdu à domicile contre Argentins à Parque Patricios.

Formations probables

Arsenal: Alejandro Rivero; Julián Navas, Fabio Pereyra, Mateo Carabajal et Emiliano Papa; Jesús Soraire, Leonel Picco et Alejo Antilef; Lucas Necul et Ramiro Luna; Lucas Albertengo. DT: Sergio Rondina.

ouragan: Facundo Cambeses; Raúl Lozano, Saúl Salcedo, Renato Civelli et Ezequiel Bonifacio; Esteban Rolón; Norberto Briasco, Adrián Arregui, Franco Cristaldo et Rodrigo Cabral; Andrés Chávez. DT: Israël Damonte.

Arbitre: Nazareno Arasa.

Stade: Arsenal.

Heure de début: 19.20.

la télé: TNT Sports.

Banfield contre San Lorenzo

Sur la photo, un enregistrement d’une autre célébration des joueurs de Banfield. . / Demián Estévez / Archives

Banfield cherchera votre classement à la fin du Coupe Diego Maradona sans dépendre d’autres résultats, pour lesquels il faudra battre le déjà éliminé comme local San Lorenzo à la cinquième et dernière date du Championnat Zone B.

L’exercice ira pour cet objectif ce dimanche de 21h30 simultanément avec les matchs de Ateliers de Cordoue et Gymnastique et escrime La Plata, les deux autres prétendants à la haute définition, qui joueront respectivement contre Colon de Santa Fe et Athlétique Tucuman.

L’arbitre dans le stade Florencio Sola être Fernando Rapallini, travail controversé le week-end dernier dans le superclassique qui Bouche et rivière ils ont fait match nul 2 à 2 à La Bombonera.

Banfield dirigez votre groupe avec 9 points, donc une victoire sur les interrogés San Lorenzo de Mariano Soso certifiera votre pass pour la finale prévue le Dimanche 17 à San Juan avec Xeneize, qui a acquis hier son billet après le match nul avec Argentins dans La Paternal.

Si l’équipe Javier Sanguinetti démissionne des points est exposé à l’élimination puisque Ateliers, rival qui l’a battu la dernière date, n’a qu’un point de retard et obtiendrait la qualification avec une éventuelle victoire en Santa Fe.

El Lobo, troisième avec 7, maintient également les attentes: il doit le battre en L’argent à Athlétique et j’espère qu’ils ne le font pas Banfield ni Ateliers. Si l’exercice est égal, le triple devrait gagner par deux buts ou plus pour se qualifier pour la finale sur la différence de buts, tant que l’équipe de Cordoue ne gagne pas contre Côlon.

Avec une équipe pleine de jeunes et un DT (Sanguinetti) qui a pris le relais pendant la pause due à la pandémie, Banfield est devenu la révélation de la Coupe Maradona, dans lequel il a débuté avec une victoire contre lui-même rivière de Marcelo Gallardo.

San Lorenzo arrive plongé dans un climat de questionnement après avoir été incapable d’atteindre la finale avec la défaite contre Gymnastique dans le Nouveau gazomètre, lundi dernier. Fade, avec à peine dix jeux réalisés, sa continuité n’est pas assurée et le président Marcelo Tinelli analyse les changements possibles au sein du Secrétariat technique et du personnel professionnel pour cette 2021.

Formations probables

Banfield: Mauricio Arboleda; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Jorge Rodríguez ou Alexis Sosa et Claudio Bravo; Alejandro Cabrera ou Rodríguez et Giuliano Galloppo; Mauricio Cuero, Martín Payero et Fabián Bordagaray; Agustin Fontana. DT: Javier Sanguinetti.

San Lorenzo: Fernando Monetti; Gino Peruzzi ou Víctor Salazar, Federico Gattoni, Alejandro Donatti et Gabriel Rojas ou Nicolás Fernández; Matías Palacios, Alexis Sabella et Juan Ramírez; Ángel Romero, Nicolás «Uvita» Fernández et Mariano Peralta Bauer. DT: Mariano Soso.

Arbitre: Fernando Rapallini.

Stade: Banfield.

Heure de début: 21h30.

la télé: TNT Sports.

Colon vs ateliers

Talleres a remporté une victoire déchirante contre Banfield à la dernière date et rêve d’atteindre la finale

Ateliers de Cordoue visitera Colon de Santa Fe avec l’urgence et l’illusion d’un triomphe qui permet, tant que Banfield ne bat pas San Lorenzo, qualification pour la finale. Le match se jouera au stade Brigadier Estanislao López, à partir de 21h30, avec l’arbitrage de Darío Herrera.

Le casting de Cordovan se classe deuxième dans la région avec 8 unités, il doit donc gagner contre Sabalero et espérer que le leader Banfield (9) Ne battez pas le Cyclone. Un nul à Santa Fe servirait également à se qualifier pour la différence de buts, tant que Banfield perd et que Gimnasia (7) ne bat pas l’Atlético Tucumán à domicile.

Côlon, formé par Eduardo Dominguez, a à peine atteint quatre points et n’a jamais eu la chance de se battre pour la première place, mais à cette date finale de la zone il devient juge de la définition.

Le DT des Ateliers Alexandre Médine doit faire un changement forcé parce que le défenseur et le capitaine Juan Cruz Komar a ajouté le cinquième avertissement. Va le remplacer Augusto Schott, qui entrera comme un droit de retour pour que Nahuel Tenaglia passer derrière.

Formations probables

Côlon: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Bruno Bianchi et Gonzalo Piovi; Alex Vigo, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Yeiler Goez et Gonzalo Escobar; Luis Rodríguez et Tomás Chancalay. DT: Eduardo Domínguez.

Ateliers: Joaquín Blázquez; Augusto Schott, Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez et Enzo Díaz; Fernando Navarro et Juan Méndez; Diego Valoyes, Tomás Pochettino et Franco Fragapane; Carlos Auzqui. DT: Alexander Medina.

Arbitre: Darío Herrera

Stade: Colón de Santa Fe.

Programme: 21h30.

LA TÉLÉ: ESPN.

Gymnastique vs Atlético Tucumán

Le loup garde sa foi intacte, même s’il ne dépend pas de lui-même (Fotobaires)

Gymnastique et escrime La Plata sera local avant Athlétique Tucuman et rêve d’une victoire qui lui permettra d’atteindre la finale, bien que l’atteinte de cet objectif dépendra des résultats de Banfield et Ateliers. Le jeu se jouera à La Plata du 21h30, avec l’arbitrage de Patrick Loustau et télévisé sur Fox Sports Premium.

El Lobo était presque hors du combat pour atteindre la finale, mais la grande victoire remportée en visitant 2-1 avant San Lorenzo et la chute de Banfield avant Ateliers dans la Appris a donné vie pour ce dernier jour.

Le doyen a réalisé une première phase remarquable en remportant la zone à laquelle ils ont participé Arsenal, Union et Racing, réaliser le 18 points en jeu, mais, comme c’est souvent le cas avec l’équipe du Nord, dans des cas décisifs, les performances chutent et à peine gagnées un point de 12. Aussi, il est parti Ricardo Zielinski, de grande mission au niveau local et international avec l’équipe Tucuman, et Omar De Felippe prendra la relève en tant qu’entraîneur.

Formations probables

Gymnastique (La Plata): Jorge Broun; Leonardo Morales, Bruno Palazzo, Germán Guiffrey et Matías Melluso; Víctor Ayala et Harrinson Mansilla; Brahian Aleman, Eric Ramírez et Matías Miranda; Nicolás Contín. DT: Leandro Martini-Mariano Messera.

Athlétique Tucuman: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Jonathan Cabral, Guillermo Ortiz et Gabriel Risso Patrón; Lucas Melano, Franco Mussis, Ramiro Carrera et Leonardo Heredia; Augusto Lotti et Matías Alustiza. DT: Ricardo Zielinski.

Arbitre: Patricio Loustau.

Stade: Gymnastique et escrime La Plata.

Programme: 21h30

la télé: Fox Sports Premium.

Positions

Avec des informations de .

