La première date de l’instance décisive du Coupe Maradona a sa clôture ce lundi avec trois réunions. Le premier a été battu 4-0 par Rosario Central sur le conseil d’administration et le deuxième s’est terminé par un match nul 1-1 entre Central Córdoba de Santiago del Estero et Godoy Cruz, les deux pour la zone de complément. Maintenant, pour la zone de championnat, {L’Atlético Tucumán reçoit Banfield.

Avec une belle performance offensive, Rosario Central a battu le conseil d’administration 4-0 pour la première date de la Zone de Complémentation A de la Coupe Diego Armando Maradona, dans un match divertissant joué au Gigante de Arroyito. Les buts ont été convertis par Alan Marinelli, un à la fois, Emiliano Vecchio et l’admis Diego Zabala, en complément.

Patronato a surpris dans les premières minutes avec une bonne maniabilité du ballon et une bonne pression, qui a remporté le milieu de terrain, mais manquait de profondeur, dans la mesure où il n’a pas tiré au but dans la phase initiale. Central a mieux joué en première mi-temps après dix minutes, quand il a commencé à mieux faire circuler le ballon de Vecchio, bien entouré de ses milieux de terrain et latéraux, auxquels les piques de Marinelli se sont ajoutés derrière le dos des défenseurs.

Ainsi, Central avait une demi-douzaine d’arrivées sans faute, parmi lesquelles deux tirs de Marinelli se démarquaient -un sauvé par le gardien de but et un autre haut-, une tête déviée de Luca Martínez Dupuy, un tir faible sauvé par le gardien sur la ligne et un heads-up de Vecchio, qui a également été remporté par le gardien en visite Daniel Sappa. Jusqu’à ce qu’à 28 minutes Fabián Rinaudo mette une passe barbare à Marinelli depuis son terrain à gauche de la surface, il bat Leandro Marín dans le brochet et le touche doucement à droite à la sortie de Sappa, dans le but qui définit la première fois.

Le local a ensuite montré son meilleur match dans le complément et en seulement 12 minutes il a assuré la victoire avec une bonne qualification de Rafael Sangiovani sur la droite en direction de Marinelli, qui a terminé, le gardien Sappa a rebondi et Vecchio n’est arrivé que pour la pousser. A 19 ′ Marinelli réapparut – le personnage sur le court à côté de Vecchio et Sangiovani-, qui dribblait deux défenseurs à gauche, termina par la droite, Sappa rebondit et Marinelli lui-même l’exécuta d’une autre main droite furieuse, qui entra à côté du premier bâton. Et Central a bouclé la victoire à la 42e par un jeu luxueux: Vecchio a donné du pouvoir à Sanigiovani sur la gauche, la main droite, le rebond à Sappa et l’arrivée solitaire de la Zabala admise pour la pousser.

Ainsi, avec une performance du plus bas au plus haut, un bon jeu offensif et la force du complément, la jeune équipe de “Kily” Cristian González a confortablement battu l’humble Conseil d’Administration et mène la Complémentation Zone A à ses débuts.

Formations:

Rosario Central: Juan Pablo Romero; Rafael Sangiovani, Diego Novaretti, Joaquín Laso et Lautaro Blanco; Rodrigo Villagra, Fabián Rinaudo et Francesco Lo Celso; Emiliano Vecchio; Alan Marinelli et Luca Martínez Dupuy. DT: Cristian González.

Conseil d’administration (Paraná): Daniel Sappa; Lautaro Geminiani, Leandro Marín, Brian Negro et Oliver Benítez; Damián Lemos et Fernando Luna; José Barreto, Lautaro Comas et Mauro González; Arias junior. DT: Gustavo Alvarez.

Arbitre: Ariel Penel.

Stade: Géant d’Arroyito.

LA TÉLÉ: TNT Sports.

Central Córdoba de Santiago del Estero et Godoy Cruz de Mendoza à égalité 1-1, en match valable pour la première date, zone B, phase de complément, de la Coupe de la Ligue professionnelle, la section qui concourt pour un qualificatif pour la Coupe d’Amérique du Sud 2022. Le match a été joué au stade Alfredo Terrera dans la capitale de Santiago et a marqué le création à la banque locale du duo technique formé par Alexis Ferrero et Sebastián Scolari, qui a remplacé Alfredo Berti démissionnaire.

L’équipe ferroviaire a ouvert le compte à 40 minutes de la première période, avec un penalty du Paraguayen Hugo Vera Oviedo, après une infraction imperceptible dans la zone sur Ismael Quilez. Le casting de Mendoza a établi la parité à 43m. de ce segment inaugural, à travers une belle définition du milieu offensif Martín Ojeda. L’équipe de DT Diego Hernán Martínez n’a pas encore remporté ce concours pour l’instant, ne récoltant que 2 nuls en 7 présentations.

Dans le contexte d’un développement régulier et imprécis, l’équipe de Santiago a pris l’initiative, à partir d’un affichage judicieux de Cristian ‘Kily’ Vega, bien qu’il manquait de constance dans les derniers mètres, avec un tandem Riaño-Argañaraz qui alternait bon et mauvais . Godoy Cruz a cherché à rendre le transfert plus ordonné, chaque fois que le ballon passait les pieds d’Ojeda. Mais la distribution de la cave a également souffert pour la faible profondeur.

En deuxième période, Central Córdoba avait le deuxième à 11m., Avec deux tirs de Riaño et Argañaraz qui ont exigé de bonnes réponses du gardien Roberto Ramírez, le remplaçant de Nelson Ibáñez qui a très bien répondu tout au long du match. L’équipe de Santiago a protesté, à la fin, pour un coup de main dans la zone d’Hugo Silva, bien que l’arbitre Jorge Baliño, mal situé, n’ait sanctionné aucune infraction. Au prochain tour, Godoy Cruz jouera à domicile contre Newell samedi à 17h10, tandis que Central Córdoba sera à nouveau local et affrontera Vélez, le lundi 21, à partir de 19h20.

Formations:

Córdoba centrale (SE): Alejandro Sánchez; Ismael Quilez, Alejandro Maciel, Hugo Vera Oviedo et Jonathan Bay; Leandro Vella, Cristian Vega, Iván Ramírez et Santiago Rosales; Pablo Argañaraz et Claudio Riaño. DT: Alexis Ferrero-Sebastián Scolari.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Agustín Alvarez, Gonzalo Goñi, Leonel González et Damián Pérez; Gonzalo Abrego, Jalil Elías et Renzo Tesuri; Martín Ojeda; Santiago García et Tomás Badaloni. DT: Diego Martinez.

Arbitre: Jorge Baliño.

Stade: Alfredo Terrera.

LA TÉLÉ: Fox Sports Premium.

Formations:

Arbitre: Fernando Rapallini.

Stade: “José Fierro”, de l’Atlético Tucumán.

LA TÉLÉ: TNT Sports.

