Il Le graffeur ‘Banksy’ a sponsorisé financièrement et artistiquement un bateau pour sauver les migrants et les réfugiés en Méditerranée qui ont déjà mené une première opération dans laquelle 89 personnes ont embarqué qui voyageaient à bord d’un bateau pneumatique.

L’information a été avancée par le journal britannique ‘The Guardian’, qui garantit que le «Louise Michel» a navigué du port valencien de Burriana le 18 août. Le navire appartenait aux autorités douanières françaises et est plus petit mais plus rapide que les autres navires de la région.

L’ONG allemande Surveillance de la mer, qui a également reçu le soutien de «Louise Michel» dans deux opérations, a a célébré sur Twitter ce « booster rose » des capacités de sauvetage, faisant allusion au couleur qui domine le nouveau navire et qu’est-ce qui a dessins d’artistes anonymes.

La L’identité de ‘Banksy’ est un mystère et on sait seulement de lui qu’il serait de la ville anglaise de Bristol et est arrivé à Londres à la fin des années 90. L’artiste a utilisé ses peintures, diffusées dans de nombreux cas sans préavis dans le monde entier, pour dénoncer les injustices.