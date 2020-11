Barcelone cherchera une victoire après quatre matches en championnat espagnol (REUTERS / Albert Gea)

var opta_settings = {id_abonnement: “0ce911759cb7a972c7849a33fa0ba29d”, langue: “es_CO”, fuseau horaire: “utilisateur”}; var _optaParams = {custID: “0ce911759cb7a972c7849a33fa0ba29d”, langue: “es_CO”, fuseau horaire: -3, rappels: [OptaCustomv2AfterInitCallback]

};

À partir de 12h15 (heure argentine) et à 16h15 en Espagne, Barcelone de Lionel Messi accueillera le Betis pour la 9e journée du championnat espagnol. Le match, qui sera arbitré par Cuadra Fernández, pourra être suivi par DirecTV Sports.

L’équipe qui dirige Ronald Koeman vivre deux cadeaux de football parallèles. En Ligue des champions, l’histoire a un bon parcours. Avec trois victoires lors des trois premiers matches de la zone, dont une très précieuse lors de leur visite à la Juventus de Turin, l’équipe catalane est au sommet de sa zone et sur le point d’assurer sa qualification pour les huitièmes de finale de la compétition maximale. du football européen. Mais au tournoi local, la scène prend un virage à 360 degrés.

Après six matchs – il doit encore jouer les deux premières dates reportées contre Elche et l’Athletic Bilbao -, l’équipe culé marche en position numéro 12 du tournoi: il n’a ajouté que huit points, le produit de deux victoires, deux nuls et deux défaites, dont une douloureuse dans la classique contre le Real Madrid, et il n’a pas remporté de victoire en quatre matches.

Dans ce contexte, Koeman aura la base de l’équipe de départ pour sortir cet après-midi sur le terrain du Camp Nou. Après le retour stellaire de Marc ter Stegen au but – il a joué un rôle clé dans la victoire contre le Dinamo Kiev lors de la semaine de la Ligue des champions – Sergi Roberto occuperait à nouveau l’arrière droit au lieu du Dest américain. Au milieu du peloton, l’entraîneur néerlandais aurait un doute: inclure Busquets ou que le Bosniaque Pjanic entre d’emblée pour accompagner De Jong en confinement. L’attaque d’aujourd’hui contre Barcelone sera destinée à Pedri, la surprise de l’équipe en début de saison, avec Ansu Fati, Griezmann et le capitaine Messi.

Le rival de cet après-midi pour les Catalans sera le Betis de Manuel Pellegrini. L’équipe chilienne DT ne sait que gagner ou perdre jusqu’à présent cette saison: ils en ont remporté quatre et ont perdu les quatre autres matches disputés en championnat et sont à la septième place du classement.

Formations possibles

Barcelone: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Pedri, Lionel Messi, Ansu Fati et Antoine Griezmann. DT: Ronald Koeman.

Betis: Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Alex Moreno; Carvalho, Guido; Joaquín, Canales, Tello; et Sanabria. DT: Manuel Pellegrini.

Arbitre: Guillermo Cuadra Fernández

Temps: 12.15

Stade: Camp Nou

LA TÉLÉ: DirecTV Sports

Positions: