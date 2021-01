Barcelone de Lionel Messi cherchera une victoire contre Grenade (REUTERS / Vincent West)

UNE FC Barcelone avec peu de marge d’erreur après un départ quelque peu hésitant La Ligue est mesuré en tant que visiteur du Grenade, l’une des révélations du championnat, avec pour objectif de prolonger sa séquence positive et de continuer à grimper des positions dans le tableau.

Dans le Nouveau stade des Cármenes, le casting de Blaugrana est sorti pour jouer avec un 4-3-3 avec Leo Messi à partir de faux 9 et avec un changement de dernière minute: Samuel Umtiti est entré dans le onze de départ au lieu de l’Uruguayen Ronald Araujo, qui a été blessé lors de l’échauffement.

Au début, Ter Stegen sauvé le Barça lors de la couverture d’un tir de l’avant de la zone et d’un Grenade traquant la zone rivale, jouant à un rythme plus intense. Mais la boîte à culé n’a pas tardé à trouver l’avantage. Antoine Griezmann a trouvé une balle dans la zone et a marqué le 1-0 dans le minute 12. Un hors-jeu a été annoncé mais le ballon provenait d’une touche de Roberto Soldado, il était donc en position légale.

Article en développement …

PRÉCÉDENT

Ceux dirigés par Ronald Koeman n’ont pas un moyen facile d’essayer de se rapprocher du sommet. Après 17 apparitions, les Catalans apparaissent à la quatrième place avec 31 points, sept de moins que le leader de l’Atlético Madrid, qui accueillera l’Athletic Bilbao auparavant et qui aura deux matches en attente. Au milieu apparaît le Real Madrid, avec 36.

Après deux victoires consécutives, bien que des footballeurs comme Gérard Piqué, Ansu Fati Sergi Roberto, Philippe Coutinho et Samuel Umtiti subissent des pertes pour blessure (en plus, Clément Lenglet est suspendu), les Catalans ont deux victoires consécutives et n’ont pas connu la défaite depuis il y a sept réunions.

Le principal espoir reste Lionel Messi, qui est l’un des meilleurs artilleurs de la Liga mais dont l’avenir reste inconnu, car son contrat se termine en juin de cette année et de puissantes institutions telles que le PSG et Manchester City sont dans son sillage.

«À court terme, il est important que des renforts arrivent car nous voulons améliorer l’équipe. Nous avons besoin de plus d’efficacité et de compétence. Il y a plusieurs raisons d’essayer de signer, mais je comprends la situation du club et si ce n’est pas possible, ce n’est pas possible et puis on attend la saison prochaine », a demandé l’entraîneur néerlandais en pré-match.

Les locaux, quant à eux, totalisent 24 points (ils doivent un match) et ne sont qu’à trois unités d’atteindre la ligne Séville, dernière équipe à obtenir un billet pour la Ligue Europa la saison prochaine. De plus, il arrive tonique après avoir scellé son billet pour la prochaine instance de la Copa del Rey après avoir battu Cultural Leonesa.

Formations probables:

Grenade: Rui Silva; Foulquier, Germán, Domingos Duarte, Neva; Puertas, Ganalons, Yangel Herrera; Luis Suárez, Soldano et Kenedy. DT: Martinez.

Barcelone: Ter Stegen; Sergiño Dest, Araujo, Mingueza, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Pedri; Messi, Griezmann et Dembélé DT: Ronald Koeman.

Stade: Nouveau stade des Cármenes

Temps: 14h30

Télévision: ESPN

Tableau des positions: