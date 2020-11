Atlético Madrid et Barcelone, le temps fort de la journée de samedi en Espagne (REUTERS / Sergio Perez)

Dans le cadre du dixième jour de La Ligue, le Athlète de Madrid recevoir le FC Barcelona pour un autre affrontement stellaire entre les deux équipes, qui arrivent avec des réalités différentes mais dans le but de garder les trois points pour continuer à grimper des positions dans le tableau. Écoutez ESPN 2.

L’équipe rojiblanco tente de faire un pas pour rattraper l’actuel leader du championnat, le Société réelle. Une victoire dans le Métropolite Wanda permettra à Atleti de Simeone atteindre le sommet avec l’équipe basque, tant que le Real joue dimanche lors de sa visite au promu.

Ce n’est pas une tâche facile pour l’équipe de matelas car ils font face à la rencontre avec la perte sensible de l’Uruguayen. Luis Suarez, qui a été testé positif pour COVID-19[feminine en concentration avec votre sélection. La même chose est arrivée à son compatriote Lucas Torreira et le mexicain n’est pas disponible non plus Hector Herrera, blessé lors de la trêve internationale.

Luis Suárez était à l’Atlético Madrid après avoir été testé positif au COVID-19 (REUTERS)

Beaucoup plus gracieux que le Date de la FIFA est sorti le Barça, qui accumule deux matchs officiels gagnants et veut continuer sur cette voie contre la seule équipe qui reste invaincue en La Ligue.

Sa seule perte était Sergio Busquets, victime d’un légère entorse du genou. Il s’ajoute logiquement à l’absence de Ansu Fati, qui est déjà passée par la salle d’opération pour subir une chirurgie du ménisque.

Koeman s’est à nouveau appuyé sur la formule qui lui a donné des résultats contre la Juventus à Turin, peut-être la meilleure performance de son cycle: une attaque avec Dembélé, Messi et Pedri derrière les français Griezmann. Le casting de Blaugrana est obligé de gagner car huitième vitesse neuf points derrière le leader, bien qu’il ait deux matches de moins et que chaque triomphe peut le rapprocher des positions privilégiées du classement.

Formations:

Stade: Métropolite Wanda

Arbitre: José Munuera Montero

