Le match qui s’est déroulé ce samedi au Camp Nou et qui a fait face Barça déjà Valence conclu avec une égalité à deux entre les deux prétendants. Barcelone il est venu à la rencontre l’esprit fort après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Société réelle dans son fief (2-1) et l’autre devant j’ai soulevé à domicile (1-0). De la part de l’équipe visiteuse, Valence n’a pas passé les tableaux avec un résultat de 2-2 avant Athlétique. Après le duel, l’équipe culé a été placée en cinquième position, tandis que Valence, pour sa part, est douzième à la fin de la partie.

Le jeu a commencé de manière positive pour l’équipe valencienne, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Mouctar Diakhaby à la 29e minute. Cependant, l’équipe culé a réussi l’égalité grâce à un but de Lionel Messi quelques instants avant le coup de sifflet final, à 45 ans, clôturant ainsi la première période avec un 1-1 à la lumière.

La seconde mi-temps a débuté de manière excellente pour Barcelone, qui a tourné le tableau de bord avec un but de Ronald Araújo à la 52e minute. L’équipe visiteuse est à égalité grâce à un but de Maxi gomez à la minute 69. Enfin, le match s’est terminé par un 2-2 dans la lumière.

Dans le chapitre des changements, Barça de Ronald Koeman soulagé Frenkie de Jong, Trincao, Clément Lenglet et Miralem Pjanic pour Sergio Busquets, Antoine Griezmann, Philippe Coutinho et Pedri, tandis que le technicien Valence, Javi grace, a ordonné l’entrée de Alex White, Manu Vallejo et Kang-in Lee fournir Yunus Musah, Goncalo Guedes et Denis Cheryshev.

L’arbitre a montré six cartons jaunes. Les habitants ont vu quatre d’entre eux (Antoine Griezmann, Oscar Mingueza, Jordi Alba et Clément Lenglet) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu deux cartes, spécifiquement José Luis Gayá et Alex White.

Après cette égalité à la fin du match, Barcelone il a été placé à la cinquième position du tableau avec 21 points, à la place de l’accès à la Ligue Europa. Pour sa part, Valence avec ce point, il a obtenu la douzième place avec 15 points à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe culé jouera à domicile contre Elche, tandis que Valence cherchera le triomphe dans son stade avant Séville.