Barcelone cherche sa troisième victoire en Ligue des champions – REUTERS / Massimo Pinca

“J’espère que demain nous pourrons répéter le niveau que nous avons montré alors”, étaient les mots de Ronald Koeman dans l’aperçu de la troisième journée de la Ligue des champions au cours de laquelle son équipe reçoit le Dynamo Kiev au Camp Nou.

Ces déclarations remontent à le retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions 1993-94. À ce moment-là, le Barça, où celui qui est maintenant leur entraîneur a joué, a battu l’équipe ukrainienne 4-1, même si cela aurait pu être beaucoup plus. Il a terminé 29 fois au but.

La réunion de ce mercredi sera très différente de celle d’il y a 27 ans. Barcelone n’a pas besoin de revenir de 3-1 comme ce soir-là, mais simplement vise à enchaîner sa troisième victoire consécutive dans la compétition, après celles réalisées contre Ferencvaros (5-1) et la Juventus (0-2).

L’actuel Dinamo n’est pas non plus considéré comme l’une des équipes les plus dangereuses du moment. Il vit maintenant à l’ombre du tout-puissant Shakhtar Donetsk en Ukraine et arrive à Barcelone touché par le coronavirus.

Messi cherche à emmener Barcelone au sommet, à nouveau

L’équipe du Barça, quant à elle, marche régulièrement en Europe, sans finir de convaincre en Liga, où n’a ajouté que deux points sur les douze derniers possibles, bien que son jeu ait été bien meilleur que ce que disent ses résultats.

La grande nouvelle pour Koeman est le retour de Marc André Ter-Stegen, récupéré de sa blessure. Les victimes sont celles déjà connues de Philippe Coutinho et Samuel défenseurs Umtiti et Ronald Araujo. Accompagner Gerard pique dans la saga centrale est De Jong, qui prend la place de Clément Lenglet.

Le Dinamo Kiev, quant à lui, entre dans le match avec rien à perdre et beaucoup à gagner après neuf joueurs de son équipe seront testés positifs au COVID-19 avant de voyager à Barcelone.

Les points positifs incluent quatre joueurs qui sont sortis dans les onze de départ dans les deux premiers jours de la Ligue des champions contre la Juventus et Ferencvaros: gardien de but buschan, les défenseurs Karavaev Oui Mykolenko et le milieu de terrain Shaparenko. Le deuxième gardien, Denis Boiko, était également infectéPar conséquent, contre l’équipe du Barça, le partant sera un gardien de but de 18 ans, Ruslán Nescheret, qui a fait ses débuts le week-end dernier dans le championnat ukrainien.

D’une manière ou d’une autre, Le Dinamo espère répéter l’exploit de ses compatriotes du Shakhtar Donetsk, qui s’est rendu en Espagne il y a deux semaines avec dix points positifs dans son effectif et a battu le Real Madrid après une excellente première mi-temps (2-3).

FORMATIONS:

Barcelone: ​​Ter Stegen; Dest, Piqué, De Jong, Jordi Alba; Sergio Busquets, Pjanic; Pedri, Griezmann, Ansu Fati et Messi.

Dynamo Kiev: Nescheret; Kedziora, Zabarnyi, Sirota, Popov; Andriyevski ou Shepelev, Buyalskyi, Gerson Rodrigues ou Verbic; Tsigankov, Supriaga et Carlos de Pena.

la télé: ESPN 2

STADE: Camp Nou

POSTES: