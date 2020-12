Barcelone recevra Levante avec l’obligation de gagner – REUTERS / Albert Gea / File Photo

Il Barcelone, après la dernière défaite en championnat à Cadix et en remportant la première place du groupe de la Ligue des champions contre la Juventus, il a besoin d’une victoire ce dimanche contre Levante pour commencer à sortir de la crise dans lequel sa marche dans la Ligue est devenue, quelque chose qui tentera d’éviter un rival qui arrive avec le désir de profiter des urgences locales.

À l’équipe du Barça Il vaut seulement la peine d’ajouter les trois points contre tout le granota. Cela semble cliché, mais ça l’est. Non seulement pour réduire les distances par rapport à l’Atlético de Madrid ou au Real Madrid, mais aussi pour respirer après avoir signé le pire départ en championnat des 33 dernières années.

Au cours des dix premiers jours, l’équipe formée par Ronald Koeman a ajouté 14 points, avec un solde de quatre victoires, quatre défaites et deux nuls. Un départ qui l’a séparé des plus hautes positions de la compétition menée par l’Atlético de Madrid, avec douze points de plus que les Catalans.

Le match contre Levante, troisième pour dernier classé, Ce sera le premier des quatre que le Barça jouera au Camp Nou avant la fin de l’année. Il est présenté comme une opportunité de dissiper les doutes de certains joueurs qui, lorsqu’ils sont en retard sur le tableau de bord, ont du mal à changer le cours des matchs.

Vous avez peu de choix de Koeman sans blessé Ousmane Dembélé, Gerard Piqué, Ansu Fati et Sergi Roberto. Ainsi, il n’est pas exclu qu’il donne des minutes à des jeunes de la maison comme le jeune ailier Konrad de la Fuente ou le milieu de terrain Riqui Puig, l’un des temps forts de la défaite face à la Juventus. Bien que là où il y ait plus de doutes, c’est dans l’axe central avec Lenglet, aux heures basses, Umtiti et Araújo, récemment récupérés, et le défenseur de la filiale Óscar Mingueza couvrant des trous dans un planning sportif très remis en question.

Le Levante, quant à lui, mouvements renforcés après sa victoire contre Getafe il y a huit jours, qui a clôturé une crise de huit semaines consécutives sans gagner et aspire à le faire pour la première fois contre Barcelone à domicile.

L’entraîneur Levante, Paco Lopez, qui à domicile a remporté jusqu’à trois victoires contre le Barça, a rappelé en conférence de presse avant le choc qu’il y a deux saisons, ils étaient sur le point de faire match nul avec un tir au poteau de Bardhi et que l’année dernière, ils ont également touché les deux buts égalisés.

FORMATIONS POSSIBLES:

Barcelone: ​​Ter Stegen; Dest, Araújo, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets; Messi, Griezmann, Konrad ou Coutinho; Braithwaite.

Pick up: Aitor; Coca ou Miramón, Vezo, Postigo, Clerc, Rochina, Vukcevic, Malsa ou Melero, De Frutos, Roger, Dani Gómez.

TEMPS: 20h00 GMT (17h00 ARG-URU / 16h00 CHI / 15h00 COL-PER-MEX)

la télé: DirecTV 1610

STADE: Camp Nou

POSTES: