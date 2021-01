Cour gastronomique à Bariloche

Touristes et habitants de San Carlos de Bariloche a subi un piquet lundi qui a compliqué leur entrée et leur sortie à la ville de Rio Negro. C’était à la hauteur du pont, sur la rivière Limay, et à l’accès à l’aéroport. La manifestation a été menée par le syndicat des travailleurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la gastronomie de la République argentine (UTHGRA) de Bariloche, pour protester contre la situation économique délicate des travailleurs temporaires de l’hôtellerie et de la gastronomie d’été.

Selon les médias locaux, la mesure de la force a forcé le personnel de police à détourner le trafic du milieu de la matinée. De plus, des roues et des tambours brûlaient. Bien que les manifestants aient publié la coupure toutes les quinze minutes, au fil des heures, les files de voitures sur la route 40 s’allongeaient.. Comme il pouvait le savoir Infobae, la manifestation n’était pas surprenante, mais l’UTHGRA Bariloche l’avait informée à l’avance par un communiqué et l’avait ensuite renforcée lors d’une conférence de presse.

En communication téléphonique avec ce média, le maire de Bariloche, Gustavo Genusso, a fait valoir que le barrage routier semblait “incompréhensible». «Ils attaquent leur propre source de revenus. C’est incompréhensible tout l’inconfort généré par les touristes qui, en somme, viennent quitter leur salaire», A-t-il souligné et souligné qu’il n’exclut pas que demain, mardi 12 janvier, une nouvelle coupure soit répétée.

La revendication UTHGRA Bariloche traîne depuis 2020. “Cette coupure était quelque chose que nous ne voulions pas atteindre. Malheureusement, nous sommes depuis octobre sans aucune réponse», A déclaré à El Cordillerano Radio, le secrétaire général de l’UTHGRA Bariloche, Nelson Rasini.

La manifestation était dirigée par l’Union des travailleurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la gastronomie de la République argentine (UTHGRA) de Bariloche et a compliqué les touristes et les résidents qui ont tenté de quitter et d’entrer dans la ville. Des roues, des drapeaux et des tambours ont été brûlés.

Des sources proches de l’organisation syndicale ont expliqué à ce média la motivation de la contestation. “Les intérimaires d’été sont dans une situation économique difficile. L’aide au travail et à la production (ATP) et le revenu familial d’urgence (IFE) ont été retirés. Bien que Bariloche soit une ville où, petit à petit, le tourisme a commencé à rebondir, il ne leur suffit pas de payer les dettes de loyers, de services et de taxes encourues en 2020. Pendant les mois forts de la pandémie, ils ont vécu avec l’aide de la municipalité et de la province, mais maintenant ils ont besoin que leur situation soit revue. Bien qu’il y ait un regard sur la façon de faire face à la crise sanitaire, il n’y a pas d’équation similaire en ce qui concerne l’économie », ont-ils déclaré.

Dans la déclaration, l’UTHGRA Bariloche a indiqué avoir présenté au ministère du Travail de la Nation, une liste de 590 travailleurs qui sont en mesure de reprendre l’activité de travail et a précisé que, bien que la convention collective du travail établisse que chaque La saison a un minimum garanti de 60 jours ouvrés, entre le 1er décembre et le 15 mars, cette fois, où il n’y aura pas de travail pour tous les intérimaires, il est indispensable que l’employeur vous enregistre auprès de l’AFIP.

“C’est la seule façon pour les travailleurs d’avoir un salaire. Sinon, si les employeurs ne signalent pas le congé, ils obligent le travailleur à payer les 60 jours garantis. Mais cette annonce ne devrait avoir lieu que le 15 mars, date à laquelle la saison se termine. Ensuite, un procès sera généré entre les parties », expliquent-ils de l’organisation syndicale

