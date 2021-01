Une personne monte un CitiBike devant un panneau indiquant «Maintenant ouvert pour emporter et livraison» devant un restaurant du quartier SoHo de New York. Photographe: Angus Mordant / Bloomberg

(Bloomberg) – Le président de la Federal Reserve Bank of Richmond, Thomas Barkin, a déclaré que les États-Unis pourraient faire face à un premier semestre cahoteux, mais qu’ils seront bien soutenus par le déploiement des vaccins Covid-19 et des mesures de relance budgétaire plus tard dans l’année.

“Je pense que vous envisagez un deuxième semestre qui sera très fort et la question, je pense, est de savoir comment en arriver là où nous en sommes aujourd’hui à ce deuxième semestre”, Barkin, qui vote sur la politique monétaire cette année, a déclaré à CNBC dans une interview lundi. “Bien que cela puisse être cahoteux, je pense qu’il y a des mécanismes de soutien ici, et en particulier, le budget serait un filet de sécurité, je pense que les économies élevées sont un filet de sécurité”, a-t-il déclaré.

Le mois dernier, la Fed a annoncé que les taux d’intérêt resteraient proches de zéro au moins jusqu’en 2023 et a déclaré qu’elle continuerait à acheter des obligations à un rythme mensuel de 120 milliards de dollars jusqu’à ce qu’elle ait constaté «de nouveaux progrès substantiels» vers ses objectifs en matière d’emploi et d’inflation.

Quelques responsables de la Fed ont déclaré que cela pourrait arriver cette année si l’économie se rétablissait à une vitesse suffisante, mais Barkin a refusé d’être coincé.

«Nous avons donné des conseils sur les résultats et non sur la date, donc je ne pourrais pas vous dire le jour. Je pense que cette notion de «progrès supplémentaire» est la bonne façon d’y penser », a-t-il déclaré. “Il y a donc certainement des scénarios où nous voyons une forte reprise du chômage et de l’inflation, mais il existe de nombreux scénarios où nous ne le faisons pas.”