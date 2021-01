Bracamonte et Galvano, au moment de leur arrestation

Andrés Guillermo Bracamonte, 21 ans, l’un des deux détenus inculpés l’attaque de Matías Ezequiel Montín dans le bowling Ananá à Mar del Plata Il est le fils du redoutable Pillín Bracamonte, le dirigeant du barreau central de Rosario arrêté en juin 2020 dans une affaire de blanchiment d’argent. Bracamonte junior a été appréhendé avec Gabriel Alejandro Galvano à bord d’une voiture BMW, près de la ville de Zarate alors qu’ils se dirigeaient vers la province de Santa Fe. Pendant ce temps, la police Ils continuent de rechercher un troisième suspect qui s’est échappé.

La victime est Matías Ezequiel Montín, originaire de Haedo, qui partageait avec ses amis l’une des bulles de la discothèque situé dans le complexe La Normandina. Comme trouvé Infobae, Une discussion a eu lieu en quittant la salle de bain avec l’accusé. Le combat continué dans la zone VIP de la piste de bowling, où après la dispute avec les poings, des verres et des bouteilles de champagne ont été jetés et la victime a subi une commotion cérébrale suite au coup reçu et continue d’être admise en thérapie intermédiaire au Hôpital communautaire privé (HPC).

Le fils de Pillín Bracamonte, Andy, comme on l’appelle dans les tribunes, est également un habitué du bar de Canalla et pratique la boxe. Son nom apparaît dans la cause du père. Il y présentait un reçu de salaire d’une société, Obras y Dragados Portuarios SA, qui indiquait qu’il gagnait 25 000 pesos. Le revenu, bien sûr, n’est pas conditionné, par exemple, avec les trois voitures haut de gamme qu’il possède.

Au moment où ils ont perquisitionné la maison de son père, ils ont enlevé 2.500.000 pesos et 50.000 dollars: Andrés Guillermo a affirmé devant le parquet qu’ils étaient sa propriété et qu’ils avaient à voir avec les bénéfices de la location de permis de taxi, une entreprise familiale reconnue, mais ils ne le croyaient pas.

Pillín, son père, a atteint le sommet de la barre d’alimentation Central faire 18 années, renversant la famille Bustes dont les surnoms étaient Los Chaperos et ils ont géré la tribune jusqu’en 2002. Tel est son poids dans chapelet qui gère aujourd’hui de l’extérieur aussi celui de son plus grand rival, Newell’s, et Ils lui attribuent des liens huilés avec le redoutable groupe de drogue Les singes, qui ravage la ville

La version qui a toujours eu lieu à Rosario était que Pillín a géré les inférieurs du club à volonté et que si le joueur passe par un représentant. Et aussi ça avait créé différentes entreprises pour faire affaire avec l’institution Soit à partir de robe ou de pièces de rechange et immeubles. Mais personne ne l’étudie à fond. Jusqu’à pour son relation présumée avec Les singes et en un cas d’homicide, d’usurpation et d’extorsion, son domicile a été perquisitionné en avril dernier, dans la maison de campagne exclusive de Los Alamos.

Non seulement ils ont obtenu une fortune en espèces (2,5 millions de pesos) si non quatre téléphones portables et un ordinateur. Et le procureur a commencé à croiser les données des entreprises qu’il possédait, décrites avec précision dans ce même support par Frederick Fahsbender. Et il en est donc venu au représentant Silvetti, au maire du stade Sergio Quiroga et au club. Avec le premier, la relation serait un écran à avoir joueur passe et pourcentages dans la vente du même. Comme le croit le procureur, Lutin géré des dizaines de footballeurs par l’intermédiaire du représentant historique Scélérat, dont le partenaire est Kabrasi SRL, dont l’objet social est vente de services d’expédition.

Aujourd’hui, le nom de famille Bracamonte est à nouveau lié à un rapport de police. Cette fois, avec Andy, l’un de ses fils, comme protagoniste d’une attaque qui s’est terminée par un jeune internat.

