La juge Amy Coney Barrett devrait rejoindre ses collègues de la Cour suprême lundi pour entendre les arguments pour la première fois.

Miami World / Telemundo 51

En raison de la pandémie de coronavirus, la haute cour a commencé à entendre des affaires par téléphone en mai. Cela signifie que le public ne verra pas la nouvelle juge, mais pourra l’entendre si elle pose des questions, comme l’ont fait tous ses collègues. En raison également de la pandémie, le tribunal a permis au public d’entendre des arguments en temps réel, un changement par rapport au passé.

La participation aux plaidoiries sera l’une des premières choses que Barrett fera après avoir été confirmée la semaine dernière lors d’un vote virtuel à 52-48, les républicains dominant les démocrates pour installer le troisième candidat du président à la Cour suprême. Donald Trump.

Elle n’a pas participé aux décisions que la cour supérieure a rendues la semaine dernière concernant des délais prolongés pour la réception et le dépouillement des bulletins de vote en Pennsylvanie et en Caroline du Nord en raison de la nécessité d’une résolution rapide et «parce qu’elle n’a pas eu le temps d’examiner complètement les soumissions. des parties “. La porte-parole du tribunal a déclaré dans un communiqué, mais son vote n’aurait en aucun cas changé le résultat.

Les deux cas que Barrett entendra lundi sont relativement discrets, un différend impliquant la loi sur la liberté d’information et un autre impliquant des prestations d’invalidité pour les employés des chemins de fer. Mardi, cependant, lorsque le pays aura fini de voter, les affaires judiciaires en comprennent une concernant la condamnation à perpétuité des jeunes sans libération conditionnelle. Et mercredi, au lendemain du jour du scrutin, le tribunal entend une affaire impliquant un affrontement des droits LGBTQ et des libertés religieuses dans un grand État, la Pennsylvanie.

La semaine prochaine, une affaire pourrait menacer la loi sur les soins abordables, une affaire qui était au centre des audiences de confirmation de Barrett le mois dernier. Les démocrates ont affirmé que la loi sur les soins de santé de l’ère Obama, connue sous le nom d ‘«Obamacare», serait en danger si Barrett rejoignait la cour. Trump a exhorté le tribunal à abroger la loi.

Les juges ont déclaré qu’ils continueraient d’entendre les affaires par téléphone jusqu’en décembre au moins. Par conséquent, on ne sait pas quand Barrett emménagera dans ses bureaux d’audience, occupant l’espace de son prédécesseur, la juge Ruth Bader Ginsburg.

Lundi, le juge en chef John Roberts devrait offrir une brève et traditionnelle bienvenue à Barrett avant le début des discussions, lui souhaitant «une longue et heureuse carrière dans notre vocation commune». Et le tribunal aura une discussion typique de deux heures dans deux cas.

La juge conservatrice Amy Coney Barrett pourra commencer son poste de juge à la Cour suprême après avoir terminé une deuxième assermentation mardi dernier.

Avec une main sur la Bible, Barrett a prêté serment à son nouveau poste lors d’une cérémonie privée au siège de la Cour suprême à Washington DC devant le juge en chef John G. Roberts.

Barrett a été confirmé lundi en tant que juge de la Cour suprême par un Sénat profondément divisé, où les républicains ont devancé les démocrates pour installer le candidat du président Donald Trump quelques jours avant les élections et ainsi obtenir une majorité conservatrice à la plus haute cour pour les prochaines années.

Le juge choisi par Trump pour pourvoir le poste vacant de la défunte icône libérale Ruth Bader Ginsburg inaugurera potentiellement une nouvelle ère de décisions sur l’avortement, la loi sur les soins abordables et même son propre choix. Les démocrates n’ont pas pu arrêter le processus, ce qui amène le troisième juge nommé par Trump à la Cour suprême.

Barrett, 48 ans, pourra commencer à travailler mardi, et sa nomination à vie en tant que 115e juge renforcera l’inclinaison du tribunal vers la droite.

“C’est un jour mémorable pour l’Amérique”, a déclaré Trump lundi lors de l’assermentation sur la pelouse sud de la Maison Blanche, avant que le juge Clarence Thomas ne prête le serment constitutionnel de Barrett devant quelque 200 personnes.