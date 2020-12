LONDRES, 21 décembre (.) – Les prix du cuivre ont chuté lundi alors qu’une souche plus infectieuse du coronavirus menaçait de nuire davantage à l’économie mondiale et les investisseurs ont abandonné des actifs plus risqués.

* À 11 h 53 GMT, le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange (LME) était en baisse de 1,4% à 7871 $ la tonne.

* Les actions et les prix du pétrole ont chuté et le dollar a bondi alors que des pays comme la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse, Israël et le Canada ont fermé les voyages depuis le Royaume-Uni, où les infections ont explosé.

* Les actions européennes ont chuté d’environ 2,5% et le pétrole d’environ 5%, tandis que le plus grand gain du dollar depuis septembre a rendu les matières premières plus chères pour les détenteurs d’autres devises.

* Le cuivre était revenu à 8028 dollars la semaine dernière – le plus haut depuis 2013 – alors que la forte demande en Chine, les mesures de relance du gouvernement et le lancement de vaccins contre les coronavirus ont encouragé les spéculateurs à entrer sur le marché.

* Les dirigeants du Congrès américain sont parvenus dimanche à un accord sur un programme de secours de 900 milliards de dollars pour aider une économie touchée par le virus.

