MADRID, 24 ANS (EUROPA PRESS)

La base espagnole Ricky Rubio s’est formée pour la première fois en tant que partant dans le Minnesota Timberwolves après son absence en raison du protocole de coronavirus et l’a célébrée avec une victoire contre les pélicans de la Nouvelle-Orléans (120-110), un duel dans lequel l’attendu ne pouvait pas se produire confrontation entre les frères Hernangómez, tandis que Marc Gasol et les Los Angeles Lakers battent les Chicago Bulls (90-101) pour rester seuls leaders de la NBA Western Conference.

Au Target Center de Minneapolis, les Wolves ont brisé une séquence de quatre défaites consécutives, même si cela ne leur permet pas de quitter la dernière place de l’Ouest (4-11), juste derrière la Louisiane (5-10). L’attaquant de puissance Naz Reid, avec 20 points, a commandé l’attaque des locaux, qui ont de nouveau eu les absences de Karl-Anthony Towns ou D’Angelo Russell.

Juancho Hernangómez, isolé par le protocole de santé de la ligue pour COVID-19, n’a pas participé, ni son frère Willy, qui a à peine quelques minutes dans les Pélicans, a participé. Qui a joué était le meneur catalan Ricky Rubio, qui après son retour au combat contre Atlanta Hawks était un partant pour la première fois, contribuant 9 points, 7 rebonds, 7 passes décisives et 1 vol.

Pendant ce temps, les Lakers ont laissé les Clippers derrière eux pour devenir les leaders solos de l’Ouest (13-4) avec une victoire de plus que leurs voisins, le tout après avoir battu des Bulls qui n’ont pas pu mettre la main sur leur pivot de départ et meilleur défenseur intérieur, Wendell. Carter Jr.

Ainsi, Anthony Davis a fait des ravages et a excellé avec 37 buts -14 sur 21 en seulement 28 minutes-, accompagné d’un LeBron James qui a contribué un «double-double» de 17 points et 11 rebonds. Pendant ce temps, le centre Marc Gasol n’a pu marquer de points, et sa contribution s’est limitée à 4 rebonds, 1 passe décisive et 3 blocs en 19 minutes.

–STATISTIQUES DES JOUEURS ESPAGNOLS.

RICKY RUBIO: 9 points, 7 rebonds, 7 passes et 1 vol.

MARC GASOL: 4 rebonds, 1 passe décisive et 3 blocs.

JUANCHO HERNANGÓMEZ: Il n’a pas joué.

WILLY HERNANGÓMEZ: Il n’a pas joué.