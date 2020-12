MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Le pivot espagnol Willy Hernangómez était heureux de son arrivée dans sa nouvelle franchise en NBA, New Orleans Pelicans, qui était sa “première option” quand il a appris son intérêt à l’embaucher pendant le Free Agency et que c’est une “belle opportunité” dans sa carrière.

“C’est formidable pour moi d’être ici à la Nouvelle-Orléans. Nouvelle équipe, nouveau système, nouvel entraîneur, nouveaux joueurs, tout est nouveau pour moi. Donc je suis comme Noël, vraiment excité, et j’essaie d’apprendre le plus de tout le monde et Habituez-vous à tout le monde le plus rapidement possible. C’est très amusant chaque jour, j’apprends et je m’améliore pour concourir “, a déclaré Hernangómez dans des déclarations recueillies par le site Web de la NBA.

Le Madrilène veut «apporter de l’énergie, donner à cent pour cent chaque jour quelle que soit la situation pour aider l’équipe au maximum aux deux extrémités du terrain». “Je suis un joueur concentré sur le ‘pick & roll’, qui joue depuis le poteau et peut passer et contribuer à partir du rebond, mais je suis formé pour tout ce que l’entraîneur demande et j’essaierai de jouer de mon mieux et de concourir tous les soirs”, a-t-il déclaré. .

«Ce fut une longue série éliminatoire avec cette terrible situation que nous vivons, mais j’étais très enthousiasmé par l’ouverture de Free Agency et les possibilités qu’elle pouvait avoir. Lorsque la Nouvelle-Orléans m’a contacté, je savais que j’avais une excellente opportunité de faire partie d’une grande équipe et essayer de se rendre aux «éliminatoires». C’est incroyable pour moi d’être entouré de cet entraîneur et de cette équipe, donc c’était mon premier choix », a-t-il ajouté.

Pour cette raison, il s’est entretenu avec l’Italien Nicolò Melli, qu’il avait rencontré en 2013 lors d’un Eurocamp à Trévise et avec qui il partageait même une chambre. “Je connais aussi Ingram, nous nous sommes rencontrés il y a quelques années à Barcelone et l’entraîneur d’il y a quelques années à la télévision pendant les matchs”, a-t-il déclaré.