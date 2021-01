Pendant plusieurs heures, Twitter est devenu le théâtre de débats parmi les fans de le reggaeton colombien, Karol G, et ceux de feu le chanteur britannique Freddie Mercury, après que les utilisateurs ont comparé le talent du pays à celui du musicien et assuré que c’est mieux.

A noter qu’avec des millions de followers sur ses plateformes digitales, la paisa est l’un des artistes les plus connus du genre urbain dans le monde et que pour cette raison, elle compte un grand nombre de fans qui célèbrent chacune de ses sorties et elles attendent les réalisations qui l’ont positionnée comme l’une des femmes les plus écoutées pour des chansons comme “Tusa”, beaucoup viennent même la “déifier”.

À propos de ce dernier numéro, la chanteuse a déclaré aux médias internationaux que c’était la chanson la plus réussie qu’elle ait jusqu’à présent, qui est devenue un hymne reggaeton.

La vérité est que dans ledit réseau social, Un groupe de fans a affirmé que le chanteur de 29 ans était au même niveau ou même meilleur que l’artiste anglais et ancien membre du groupe Queen, qui décédé à 45 ans.

“Karol G est mille fois meilleur que Freddie Mercury”; “Karol G est meilleur que Mercure”; «Karol G a plus de succès que Queen et Mercury; Karol G aurait pu écrire Don’t Stop Me Now mais Freddie Mercury n’aurait jamais pu écrire Mi Cama », lisent parmi quelques commentaires qui défendent le chanteur.

Malgré le fait que pour beaucoup la controverse générée n’était pas nécessaire, car les deux sont des artistes complètement différents et reconnus par des genres qui ne sont pas en concurrence, les amateurs de rock voulaient créer un précédent avant que l’interprète de «Bohemian Rhapsody» ne soit comparé au paisa.

“Vous devez vous tromper de comparer le roi Freddie Mercury à Karol G”; “Il n’y a pas de point de comparaison”; «Et la personne qui a dit que Karol G était meilleur que Freddie Mercury? Tout va bien à la maison? Si on va à l’école? », Se lit-on parmi les réactions qui défendent le chanteur.

Justement, sur les réseaux sociaux, ils ne pouvaient pas croire à la comparaison entre Karol G et Freddie Mercury, c’est pourquoi le mèmes ils n’ont pas attendu, car Mercure, malgré sa mort en 1991, est toujours l’une des références musicales les plus importantes de l’histoire.

Même une chaîne de pizzas bien connue l’a commentée et a fait une comparaison amusante.

«Les gens qui disent que Karol G est meilleur que Freddie Mercury sont-ils les mêmes qui séparent le champignon de la carbonara? Je demande”, a écrit Domino’s.

On se souvient de Mercure pour sa voix puissante et polyvalente qui l’a amené à avoir de multiples hommages et reconnaissances tout au long de son histoire, et a même un film biographique appelé “ Bohemian Rhapsody ”, dans lequel Rami Malek joue l’artiste inoubliable.

Voici quelques-unes des trilles que les utilisateurs ont laissées sur la plate-forme.

