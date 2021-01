. / EPA / IAN LANGSDON

Melbourne (Australie), 19 janvier . .- L’Espagnol Roberto Bautista a sévèrement critiqué les mesures de quarantaine strictes imposées par le gouvernement de Victoria aux joueurs et à leurs équipes qui ont débarqué en Australie après avoir commenté que “c’est comme être en prison, mais avec wifi ».

«Ces gens n’ont aucune idée du tennis, c’est un désastre absolu. Tennis Australia n’a pas le contrôle de tout cela, c’est le gouvernement », a ajouté le treizième finisseur mondial après ses premiers jours d’isolement dans sa chambre d’hôtel.

Le Castellón a également admis qu’il devra faire beaucoup de travail mental pour pouvoir surmonter deux semaines de quarantaine obligatoire, bien qu’il ait précisé que “ce sera très difficile”.

«On peut faire du travail dans la salle, mais ce n’est pas la même chose. Je suis très raide. Je ne peux pas imaginer être ici pendant deux semaines », a-t-il déclaré à la chaîne israélienne Sport 5 dans un communiqué.

Le nombre élevé de critiques autour du même problème a ouvert la possibilité de raccourcir la durée des matchs masculins et de les jouer au meilleur des trois sets au lieu de cinq, mais le président du tournoi, Craig Tiley, a déclaré ne pas le savoir. Considérez cette option pour le moment.

«À la fin de la journée, nous sommes confrontés à un Grand Chelem. Aujourd’hui, les hommes joueront mieux à cinq sets tandis que les femmes joueront au mieux trois, c’est le plan », a expliqué Tiley dans une interview accordée à la chaîne australienne Nine Network.

L’arrivée des joueurs et de leurs équipes, ainsi que des membres qui travailleront dans différents domaines pendant le tournoi, a signifié un total de six nouveaux cas de covid-19 pour la ville de Melbourne, qui n’a pu enregistrer aucun nouveau cas à la fin. Octobre après avoir subi une quarantaine stricte avec un couvre-feu qui a duré 112 jours.

Un total de 72 joueurs et membres de leurs équipes sont actuellement en quarantaine stricte après leur arrivée à Melbourne sur l’un des quatre vols charters affectés par le virus.