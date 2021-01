Le Bayer Leverkusen, deuxième, a pris un mauvais départ en 2021, avec une défaite 2-1 à l’Eintracht Francfort ce samedi lors du 14e match de Bundesliga.

Après être restée invaincue pendant douze jours, l’équipe de Leverkusen a clôturé son 2020 en abandonnant la tête au Bayern Munich, avec lequel elle a subi son premier revers (2-1) le 19 décembre, à domicile, lors du dernier jour allemand de l’année. juste fini.

L’année 2021 commence de la même manière pour le Bayer Leverkusen, avec une défaite pour le même résultat.

Il suit donc deux points derrière le leader du Bayern Munich, qui accueille dimanche Mayence (17e).

Le RB Leipzig (3e), à ​​égalité de points avec le Bayer Leverkusen, les dépassera au classement s’ils marquent ce samedi au dernier tour à Stuttgart (11e). En cas de victoire, il deviendrait même le leader provisoire du classement, puisqu’il est à deux points de l’équipe de Munich.

Le Bayer Leverkusen a commencé par s’imposer à Francfort, avec un but de Nadam Amiri à la 9e, mais l’Eintracht est revenu plus tard, avec une cible d’Amin Younes (22) et un but contre le Burkina Faso Edmond Tapsoba (54).

Après le match, le manager du Bayer Leverkusen, Peter Bosz, n’a pas caché sa déception.

“J’ai fait part de mes sentiments dans le vestiaire”, a déclaré l’entraîneur néerlandais. “Nous méritions de perdre. Francfort a fait plus de mérites pour la victoire”, a-t-il reconnu.

L’Eintracht grimpe à la huitième place, se rapprochant de la zone européenne.

Dans le reste des matchs, la victoire d’Unión Berlin s’est démarquée, provisoirement classée quatrième, dans la zone de la Ligue des champions, en battant le Werder (13e) 2-0 à Brême grâce au Néerlandais Sheraldo Becker (12) et Nigérian Taiwo Awoniyi (29 ans).

L’année a également bien commencé, le Borussia Mönchengladbach (7e), qui s’est imposé 1-0 à Arminia Bielefeld (16e), avec un but du Suisse Breel Emolo (58e).

Fribourg a terminé neuvième avec une victoire 3-1 à Hoffenheim (12e), tandis qu’Augsbourg est dixième, après avoir gagné 1-0 à Cologne (15e), avec un but du Brésilien Iago (77e).

– Résultats de la 14e journée de Bundesliga:

– samedi:

Arminia Bielefeld – Borussia Mönchengladbach 0-1

Werder Brême – Union Berlin 0-2

Hoffenheim – Fribourg 1 – 3

Eintracht Francfort contre Bayer Leverkusen2 – 1

Cologne – Augsbourg 0-1

(17h30 GMT) Hertha Berlin – Schalke 04

(19h30 GMT) Stuttgart – RB Leipzig

– Dimanche:

(14h30 GMT) Borussia Dortmund – Wolfsburg

(17h00 GMT) Bayern Munich – Mayence

Classement: Pts JGEP GF GC Dif

1. Bayern Munich 30 13 9 3 1 39 19 20

2. Bayer Leverkusen 28 14 8 4 2 29 14 15

3. RB Leipzig 28 13 8 4 1 24 9 15

4. Union Berlin 24 14 6 6 2 29 18 11

5. Wolfsburg 24 13 6 6 1 20 13 7

6. Borussia Dortmund 22 13 7 1 5 26 18 8

7. B. Mönchengladbach 21 14 5 6 3 25 22 3

8. Eintracht Francfort 20 14 4 8 2 23 23 0

9. Fribourg 20 14 5 5 4 23 24 -1

10. Augsbourg 19 14 5 4 5 16 19 -3

11. Stuttgart 18 13 4 6 3 26 20 6

12. Hoffenheim 15 14 4 3 7 22 26 -4

13. Werder Brême 14 14 3 5 6 16 23 -7

14. Hertha Berlin 13 13 3 4 6 20 24 -4

15. Cologne 11 14 2 5 7 13 22 -9

16. Arminia Bielefeld 10 14 3 1 10 9 24 -15

17. Mayence 6 13 1 3 9 12 26 -14

18. Schalke 04 4 13 0 4 9 8 36 -28

