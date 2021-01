Beatriz Gutierrez Muller a été reconnue comme chercheuse nationale de niveau 1 dans le Système national des chercheurs (Photo: Thibault Camus / Pool via .)

Ce mercredi 13 janvier, Beatriz Gutiérrez Müller, l’épouse du président Andrés Manuel López Obrador, a eu 52 ans et plusieurs politiciens l’ont félicitée.

Gutiérrez Müller est la mère du quatrième fils d’AMLO, Jesús Ernesto, mais il ne sert pas de première dame, car cette figure politique a été supprimée.

La première à la féliciter a été la secrétaire de l’Intérieur, Olga Sánchez Cordero qui a écrit: «Je vous souhaite un très joyeux anniversaire et c’est une journée pleine de joie pour vous en compagnie de vos proches. Recevez un câlin affectueux ».

La secrétaire à l’Économie, Tatiana Clouthier, lui a écrit qu’il passerait cette journée dans la joie et la santé.

Antonio Attolini, politologue et aspirant député fédéral de Morena, Il a également félicité avec un message dédié et l’a décrit comme un “Femme tempérée et sereine, avec un traitement aimable mais avec un caractère fort et un cœur immense. Puisse cette journée servir à approuver fièrement à quel point vous avez marché et à penser à combien il en faut encore ».

Napoléon Gómez Urrutia, chef du syndicat minier et député de Morena lui a également écrit pour la féliciter.

La semaine dernière, l’écrivain et chercheur a également célébré avoir atteint 250000 abonnés Sur Instagram.

Le début de l’année a coïncidé avec l’atteinte de ce chiffre, qui Vous pourriez la placer comme une «influenceuse» sur le réseau social, où elle partage généralement des images de ses activités quotidiennes à la fois dans l’aspect formel à côté du président, comme au quotidien au milieu de promenades ou de lecture de livres.

“Nous commençons cette 2021 et ce petit lieu de communication et d’échange s’agrandit. Merci beaucoup à tous ceux qui se présentent ici de manière respectueuse et cordial », a-t-il écrit dans un message qu’il a accompagné d’une carte postale pour célébrer ses milliers de fidèles.

“Comme vous le savez, dans ce coin numérique, nous n’acceptons pas le langage grossier, le dénigrement de qui que ce soit, la violence de toute nature ou les menaces.. Au lieu de cela, les propositions et commentaires justes sont les bienvenus. Bonheur, amour, paix et santé pour l’année qui commence! », A ajouté Gutiérrez Müller.

L’écrivain a publié une vidéo le week-end sur ce même support pour souligner l’importance de la liberté, à travers le poème Le crime a été à Grenade par Antonio Machado à la mort de Federico García Lorca.

L’épouse du président Andrés Manuel López Obrador a commencé l’enregistrement en notant que 2020 a été très difficile, mais aussi instructive.

En ce sens, il a dit qu’il souhaitait partager une réflexion avec vos followers qui depuis plusieurs mois a été dans son esprit, qui tourne autour de la liberté.

“Une réflexion qui m’a traversé tous ces mois, c’est celle qui traite de la liberté», A-t-il assuré.

“Tout cette année Je me suis tourné vers des poètes sages, pour me rappeler la valeur de la liberté. Ne le perds jamais“, Il ajouta.

Après cela, il a rappelé le poème d’Antonio Machado, qui parle de la mort du dramaturge et prose espagnol Federico García Lorca, qui porte le titre: El Crimen fue en Granada.

“Et pour la liberté, Federico García Lorca, et qui a écrit ce poème, Antonio Machado, a été assassiné, il a également été persécuté. Je veux les partager avec beaucoup d’affection et avec de grandes réflexions qu’il laisse derrière lui ».

Après cela, le chercheur également a procédé à la récitation du poème du poète, qui décrit les derniers moments de Lorca, avant d’être abattu à Grenade, en Espagne, où il est né en 1898.

